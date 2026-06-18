Minería en San Juan: suspendieron el transporte de mineral entre Hualilán y Casposo y crece la incertidumbre

Empresas sanjuaninas que habían sido contratadas para trasladar mineral desde Hualilán hasta la planta de Casposo recibieron la notificación de una suspensión de sus contratos.

La actividad minera en torno al circuito Hualilán-Casposo atraviesa un momento de incertidumbre luego de que se conociera la paralización temporal del transporte de mineral entre ambos proyectos. De acuerdo con lo que publicó 0264 Noticias, empresarios sanjuaninos que habían resultado adjudicatarios de la licitación para realizar esos trabajos fueron informados de la suspensión de los contratos, aunque hasta el momento no existe una explicación oficial de la compañía sobre las causas de la decisión.

El traslado de mineral había comenzado en febrero de este año y fue presentado como un hito para la minería provincial. Las firmas locales MTZ, Terra Logística y Mi Viejo habían sido contratadas para movilizar unas 720.000 toneladas de roca mineralizada desde el proyecto Hualilán, en Ullum, hasta la planta de procesamiento de Casposo, en Calingasta, en el marco de un acuerdo previsto por tres años.

Según la publicación periodística, fuentes vinculadas al sector señalaron que detrás del parate existiría un error técnico relacionado con la ley del mineral, es decir, con la concentración de metales valiosos presentes en la roca extraída. Esa variable resulta determinante para establecer la viabilidad económica del procesamiento y transporte del material.

Creen que la intención sería frenar temporalmente el envío de mineral hasta reunir un volumen suficiente que permita retomar la operatoria en condiciones rentables. Sin embargo, no se informó cuánto tiempo podría extenderse esta situación, lo que genera preocupación tanto entre las empresas contratistas como entre proveedores y trabajadores vinculados a la actividad.

La suspensión se produce apenas unos meses después de la puesta en marcha del esquema logístico que permitió reactivar el procesamiento de mineral de Hualilán en la planta de Casposo, una iniciativa que había sido destacada por su impacto en el empleo y la participación de proveedores sanjuaninos.