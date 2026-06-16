Vicuña tiene RIGI para convencer a sus accionistas y queda más cerca de iniciar la construcción

Este año la compañía tenía que dar tres pasos, uno a nivel local, otro a nivel nacional (el ingreso al régimen) y el último en Canadá, para iniciar las obras en 2027.

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El proyecto de cobre Vicuña, ubicado en Iglesia, es considerado por el sector minero casi una realidad concreta para el futuro. Pero todavía cuando se habla de este gigante que explotarán BHP y Lundin, lo que se viene está sujeto a ciertos condicionales. Es que si bien la minera ha acelerado sus trabajos, todavía no tiene la decisión final de inversión de los accionistas. Para lograr este paso, que será el hito de inicio, todavía faltaban al menos otros dos: que aprobaran la presentación en el RIGI y que cierren el acuerdo general con la provincia de San Juan. Con el anuncio de Luis Caputo este martes pasado al mediodía, el gigante avanzó varios casilleros.

José Morea, country director de Vicuña, en exclusiva para DIARIO DE CUYO confirmó que este avance “nos permite mantener el ritmo acelerado de desarrollo del proyecto, como teníamos establecido y esperábamos que sucediera”. Además, aseguró que los impulsa a “tener antes de fin de año la decisión final de inversión”.

Es que tener aprobado el ingreso al régimen de incentivo no solo tiene peso para hacer más factible el aspecto económico de la futura mina de cobre, sino que es algo que desde Canadá estaban esperando. La decisión final de inversión dependía en parte de que las autoridades nacionales le dieran el ok, convirtiéndose en el segundo proyecto de cobre del país en tener este aval.

Si todo sigue dentro de lo planificado, ya que 2026 era el año para que se definieran estas condiciones, en 2027 podría iniciar la construcción. Y son las obras de gran tamaño las que dejarán el mayor impacto en la provincia, porque anticipan que necesitarán más de 30.000 trabajadores entre empleo directo e indirecto, además de ser el momento en el que se dan más licitaciones a proveedores.

Ron Hoschetin, el CEO de Vicuña, también lo definió como “un hito importante”. Agregó que “este marco nos permite seguir avanzando en la planificación de una inversión de capital de gran escala, con mayor previsibilidad y reglas claras para el largo plazo.”