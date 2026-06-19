    • 19 de junio de 2026 - 18:32

    Hualilán confirmó que reanudará el transporte de mineral a Casposo en el cuarto trimestre del año

    La empresa Challenger Gold informó que la suspensión del traslado de mineral es temporal y responde a una decisión operativa planificada. Mientras tanto, asumirá durante junio y julio los costos correspondientes a los contratos de transporte.

    La mina Hualilán, ubicada en Ullum.

    La mina Hualilán, ubicada en Ullum.

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    Según explicó la compañía, la decisión forma parte de una secuencia operativa prevista dentro del desarrollo del proyecto y no implica una paralización de la mina. Por el contrario, Hualilán mantiene en marcha distintas actividades vinculadas al crecimiento del emprendimiento, entre ellas trabajos de desarrollo minero, movimientos de suelo, destape, tareas geológicas, exploración y conformación de stock de mineral. La misma situación atraviesa Casposo, cuya continuidad a través de la compañía Austral Gold está completamente asegurada.

    La empresa destacó que la primera campaña de procesamiento realizada permitió obtener información técnica, metalúrgica y operativa clave tanto para la compañía como para sus accionistas y para la provincia. En ese sentido, sostuvo que los resultados obtenidos ratifican el valor de las inversiones efectuadas hasta el momento, que ya superan los 101 millones de dólares.

    Además, Challenger Gold aseguró que los estudios realizados confirman que Hualilán es un sistema mineralizado robusto, con continuidad y potencial para sostener operaciones durante, al menos, siete años.

    Respecto a la suspensión del transporte, la firma indicó que el traslado de mineral hacia Casposo "volverá a realizarse cuando se haya acumulado en Hualilán una cantidad suficiente de material apto para garantizar una campaña logística y de procesamiento continua, eficiente y estable desde el punto de vista operativo", indicó la empresa.

    Como parte de su estrategia de responsabilidad social empresaria, la compañía informó que asumirá durante junio y julio los costos correspondientes a los contratos de transporte y otros compromisos vinculados a esta etapa transitoria.

    La suspensión temporal también alcanza las tareas relacionadas con la instalación del puente modular sobre el río de los Patos y los trabajos de monitoreo ambiental asociados al transporte de mineral.

    Finalmente, Challenger Gold ratificó su compromiso con el desarrollo de San Juan, las comunidades cercanas, los proveedores locales y sus accionistas, y aseguró que continuará enfocada en maximizar el valor de largo plazo del proyecto Hualilán.

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