Hualilán confirmó que reanudará el transporte de mineral a Casposo en el cuarto trimestre del año

La empresa Challenger Gold informó que la suspensión del traslado de mineral es temporal y responde a una decisión operativa planificada. Mientras tanto, asumirá durante junio y julio los costos correspondientes a los contratos de transporte.

Luego que se conociera la paralización temporal del transporte de mineral entre los proyectos Hualilán y Casposo, Challenger Gold emitió un comunicado para aclarar la situación y confirmó que el transporte de mineral desde la mina ubicada en Ullum hacia la planta de Calingasta se encuentra temporalmente suspendido, aunque anticipó que las operaciones logísticas se retomarán en el cuarto trimestre de 2026.

Según explicó la compañía, la decisión forma parte de una secuencia operativa prevista dentro del desarrollo del proyecto y no implica una paralización de la mina. Por el contrario, Hualilán mantiene en marcha distintas actividades vinculadas al crecimiento del emprendimiento, entre ellas trabajos de desarrollo minero, movimientos de suelo, destape, tareas geológicas, exploración y conformación de stock de mineral. La misma situación atraviesa Casposo, cuya continuidad a través de la compañía Austral Gold está completamente asegurada.

La empresa destacó que la primera campaña de procesamiento realizada permitió obtener información técnica, metalúrgica y operativa clave tanto para la compañía como para sus accionistas y para la provincia. En ese sentido, sostuvo que los resultados obtenidos ratifican el valor de las inversiones efectuadas hasta el momento, que ya superan los 101 millones de dólares.

Además, Challenger Gold aseguró que los estudios realizados confirman que Hualilán es un sistema mineralizado robusto, con continuidad y potencial para sostener operaciones durante, al menos, siete años.

Respecto a la suspensión del transporte, la firma indicó que el traslado de mineral hacia Casposo "volverá a realizarse cuando se haya acumulado en Hualilán una cantidad suficiente de material apto para garantizar una campaña logística y de procesamiento continua, eficiente y estable desde el punto de vista operativo", indicó la empresa.