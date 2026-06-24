Glencore Pachón fue reconocida con el Sello de Compromiso con la Alfabetización por su impulso a la educación en San Juan

Por su contribución y apoyo sostenido al Plan Provincial de Alfabetización Comprendo y Aprendo, impulsado por el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, Glencore Pachón fue una de las organizaciones distinguidas con el Sello de Compromiso con la Alfabetización .

El reconocimiento se realizó en un acto encabezado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico de la capital provincial. El sello fue entregado también a otras empresas y fundaciones de la provincia que demostraron su compromiso. Representando a Glencore Pachón, asistió María Eugenia Basualdo, gerente de Relaciones Comunitarias.

El programa Comprendo y Aprendo busca fortalecer la alfabetización y mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la primera infancia. En especial, aquellos de las salas de 4 y 5 años de nivel Inicial, y de los tres primeros grados de la escuela primaria. “La alfabetización es la base sobre la que se construye el futuro. Fortalecerla no es sólo apostar al desarrollo educativo de San Juan, sino también a su futuro económico, social e institucional. Estas iniciativas abren puertas ”, comentó Basualdo.

La iniciativa combina acompañamiento territorial, provisión de materiales y formación docente a cargo de reconocidos especialistas del CONICET. Gracias a este trabajo conjunto, se han identificado mejoras significativas en los niveles de alfabetización de los estudiantes y ahora, después de tres años de implementación, el programa de alfabetización provincial muestra avances concretos y se encuentra en una etapa decisiva de expansión.

Este año, la iniciativa llegará a cerca de 800 instituciones educativas de toda la provincia, beneficiando a más de 3.600 docentes y más de 66.000 estudiantes, lo que representa una inversión estratégica en el futuro de la provincia. El compromiso genuino y la sinergia entre el sector público y privado y organizaciones como el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), impulsa la transformación del entramado social y el verdadero desarrollo local.

La experiencia de San Juan demuestra que garantizar que los niños logren leer y comprender los textos es una responsabilidad de todos los actores sociales. Reconocimientos como el Sello de Compromiso con la Alfabetización refleja este esfuerzo articulado.

Para Glencore Pachón potenciar la educación en San Juan es uno de sus pilares de trabajo con la comunidad. Por ello, entre otras iniciativas de 2026 que lleva adelante, se destacan las obras de ampliación de las salas del jardín de infantes de la Escuela Juan Pedro Esnaola, en Barreal, y la puesta en marcha el programa Huerta Hidropónica destinada a alumnos de 5° grado de escuelas primarias de las localidades de Barreal, Villa de Calingasta y Tamberías.

Como marca este Sello de Compromiso, Glencore Pachón considera que la alfabetización es la puerta de entrada a todos los demás aprendizajes, y la esperanza de un futuro prometedor para la provincia.