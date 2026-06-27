Gualcamayo se suma al plan "Comprendo y Aprendo" y fortalece su compromiso con la alfabetización en San Juan

Gualcamayo reforzó su apuesta por el trabajo comunitario y social al anunciar su incorporación al Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, una iniciativa clave para el fortalecimiento de la educación inicial en San Juan.

En el marco de este importante anuncio, la compañía recibió el pasado 23 de junio, el Sello “Compromiso con la Alfabetización” una distinción entregada por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, en reconocimiento al compromiso de los actores del sector privado que acompañan activamente las políticas educativas de la provincia.

En esta nueva etapa de integración comunitaria, la prioridad estratégica de Gualcamayo pone el foco en fortalecer el trabajo pedagógico en las escuelas del departamento de Jáchal. “Buscamos contribuir a que los niños jachalleros accedan a las metodologías, el seguimiento y los recursos formativos que requiere la alfabetización temprana desde sus primeros pasos. Sabemos que esa base, al igual que en la minería, es clave para construir un desarrollo que se planifica con una visión de largo plazo”, destacó Gabriel Corvo, gerente general y CEO de Minas Argentinas.

El programa “Comprendo y Aprendo” se ha consolidado como uno de los pilares del sistema educativo de San Juan, impulsando una profunda transformación pedagógica a partir de una inversión sostenida y una exitosa articulación público-privada junto con el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE). Con esta incorporación, Gualcamayo se suma a una alianza integrada por más de 19 organizaciones de San Juan y del país que desarrollan una acción colectiva con el respaldo técnico de numerosas fundaciones y el liderazgo del Ministerio de Educación de San Juan.

Durante 2026, el plan de alfabetización alcanzará cobertura universal, llegando a cerca de 800 instituciones educativas de todos los departamentos y beneficiando directamente a más de 66.000 estudiantes de nivel inicial, primario y educación especial. San Juan se posiciona así como una provincia pionera a nivel nacional en la implementación integral de herramientas para fortalecer el lenguaje oral y la conciencia fonológica desde las salas de 4 y 5 años.

Los datos obtenidos por el Ministerio de Educación respaldan de manera contundente el éxito de la iniciativa. Tras evaluar de forma casi censal al 99 % de los alumnos, las 153 escuelas primarias comparables registraron una mejora de 3,6 puntos porcentuales en fluidez lectora en tan solo un año.

A ello se suma un incremento de más de diez puntos porcentuales en la categoría de nivel avanzado de alfabetización temprana en el nivel inicial, lo que demuestra la eficacia de un programa que amplió su cobertura del 38 % en 2024 al 76 % en 2025, hasta alcanzar el 100 % en la actualidad.

Con la obtención del Sello, sumada a su histórico trabajo territorial junto con las instituciones educativas de Jáchal, Gualcamayo reafirma su visión de que el crecimiento de la provincia debe ser integral. “Apostar por la alfabetización inicial es abrir la puerta a todos los aprendizajes posteriores de nuestros niños. Por ello, apoyar el plan Comprendo y Aprendo en las escuelas de Jáchal no es solo un aporte a la educación de hoy, sino una inversión directa en el desarrollo, la generación de oportunidades y el futuro progreso económico de toda la comunidad”, concluyó Corvo.