De Buenos Aires a Ischigualasto: cómo es el turista que elige San Juan, a qué sector pertenece y por qué los sanjuaninos siguen prefiriendo vacacionar afuera

¿Quiénes eligen San Juan para las vacaciones de invierno? ¿Qué lugares visitan? ¿Cuánto tiempo permanecen? ¿Y por qué los sanjuaninos siguen prefiriendo viajar a otras provincias antes que hacer turismo local? Esas fueron algunas de las definiciones que dejó Gustavo Chávez, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Turismo y directivo de la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viajes.

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El empresario explicó que el principal mercado emisor continúa siendo Buenos Aires, impulsado por la conectividad aérea con la provincia. " El fuerte nuestro es de donde llegan los vuelos. Viene mucha gente de Buenos Aires y también tenemos una gran visita de Mendoza, San Luis y Córdoba ", señaló en Radio Colón. Precisó que, además del turista porteño, existe un importante movimiento regional protagonizado por visitantes de provincias vecinas que realizan escapadas de pocos días aprovechando la cercanía.

Al momento de elegir un destino dentro de San Juan, Chávez fue contundente: el Parque Provincial Ischigualasto continúa siendo el atractivo más buscado. " Si tenemos que decir cuál es el primer atractivo, el Parque Ischigualasto es lo principal ", afirmó.

Según explicó, la modalidad más frecuente consiste en realizar una excursión de un día desde la Capital. "La gente va hasta el parque y vuelve a la ciudad. Es un recorrido de día completo", comentó.

No obstante, también destacó el interés por otros destinos turísticos como Calingasta, Barreal, Rodeo, Pismanta y Valle Fértil, especialmente entre quienes optan por dividir su estadía entre la ciudad y el interior provincial.

Respecto del comportamiento de los visitantes, Chávez indicó que las vacaciones en San Juan suelen extenderse entre tres y cinco noches. "Lo más comercial son paquetes de mínimo tres noches y máximo cinco", explicó, al señalar que estadías más largas encarecen el producto y reducen las posibilidades de venta.

También describió el perfil económico del visitante que predomina durante el receso invernal. "Si hablamos de vacaciones de invierno, el perfil es medio. Son empleados, oficinistas, muchos docentes que vienen por la Casa Natal de Sarmiento", sostuvo.

En ese sentido, diferenció esta época del año de otras temporadas, cuando aumenta la llegada de turistas corporativos vinculados a congresos, empresas y actividades de negocios.

El desafío pendiente: que los sanjuaninos hagan turismo en San Juan

Uno de los tramos más llamativos de la entrevista fue la reflexión sobre el turismo interno. Chávez admitió que los propios sanjuaninos suelen descartar los destinos locales y priorizar otras provincias. "Nosotros somos muy especiales. Preferimos ir a gastar la plata afuera y no en San Juan porque lo tenemos cerca", aseguró.

Como ejemplo, mencionó que muchas familias comparan el costo de alojarse en Rodeo con el de viajar a Merlo y finalmente optan por salir de la provincia. "La gente de Iglesia, Barreal o Valle Fértil está preparada esperando al sanjuanino y muchas veces no lo hacemos", lamentó.

Para el dirigente, esa conducta representa una oportunidad perdida para las economías regionales, ya que el turismo beneficia no sólo a hoteles y cabañas, sino también a gastronómicos, artesanos y pequeños emprendedores.

La minería y el turismo, actividades que comparten servicios

Chávez también se refirió al crecimiento de la minería y su impacto sobre el sector turístico. Si bien descartó que exista un turismo minero propiamente dicho, explicó que ambas actividades conviven en varios aspectos. "Minería y turismo están muy ligados porque compartimos alojamientos, gastronomía y transporte", indicó.