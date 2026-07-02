Un gigante de la industria metalmecánica, en problemas: Metalfor entró en Procedimiento Preventivo de Crisis

Metalfor ingresó en Procedimiento Preventivo de Crisis ( PPC ), una medida que solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba.

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Se trata de un proceso dispuesto por ley nacional y que tiene como objetivo encauzar las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y buscar una salida ordenada a la crisis de Metalfor.

El PPC fue acordado en una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo provincial, con la participación de directivos de Metalfor y representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Es una herramienta que tiene una vigencia inicial de 10 días, aunque puede prorrogarse por otro período similar o prolongarse el tiempo que la autoridad laboral considere necesario hasta alcanzar una solución.

La fase inicial del procedimiento implica un plazo de 48 horas para que la empresa presente un plan destinado a encarar su crisis financiera y mantener sus actividades.

Una vez formalizada esa propuesta, la UOM tendrá otras 48 horas para evaluar el contenido y realizar observaciones.

El sindicato comunicó que, mientras duren las negociaciones, la empresa no podrá concretar suspensiones ni despidos.

Panorama

Según la información que maneja el Banco Central, Metalfor mantiene deudas con el sistema financiero por cerca de $ 55.000 millones.

Prácticamente la mitad de ese monto corresponde a créditos clasificados entre las categorías 2 y 4, que implican desde seguimiento especial hasta un alto riesgo de insolvencia.

A ese problema se agrega la existencia de 558 cheques rechazados por un monto superior a $ 5.348 millones, de los cuales apenas alrededor del 11% fue cancelado.

Al mismo tiempo, la firma enfrenta un pedido de quiebra que tramita por la vía judicial y que avanza de manera independiente del PPC abierto por el organismo laboral cordobés.