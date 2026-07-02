    • 2 de julio de 2026 - 15:00

    Un gigante de la industria metalmecánica, en problemas: Metalfor entró en Procedimiento Preventivo de Crisis

    La apertura del proceso fue formalizada por el Ministerio de Trabajo de Córdoba. La empresa debe presentar un plan que le permita superar sus problemas financieros.

    Un gigante de la industria metalmecánica, en problemas: Metalfor entró en Procedimiento Preventivo de Crisis

    Un gigante de la industria metalmecánica, en problemas: Metalfor entró en Procedimiento Preventivo de Crisis

    Foto:

    Metalfor ingresó en Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), una medida que solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba.

    Leé además

    Fecovita y productores llegaron a un acuerdo: intervino el Gobierno provincial. Foto ilustrativa

    Fecovita y productores llegaron a un acuerdo: intervino el Gobierno provincial para definir el precio de la uva
    Hernán Lacunza, ex ministro de Economía.

    Dólar en alza: la inquietante proyección que hizo un ex ministro de Economía

    Se trata de un proceso dispuesto por ley nacional y que tiene como objetivo encauzar las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y buscar una salida ordenada a la crisis de Metalfor.

    El PPC fue acordado en una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo provincial, con la participación de directivos de Metalfor y representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

    Es una herramienta que tiene una vigencia inicial de 10 días, aunque puede prorrogarse por otro período similar o prolongarse el tiempo que la autoridad laboral considere necesario hasta alcanzar una solución.

    La fase inicial del procedimiento implica un plazo de 48 horas para que la empresa presente un plan destinado a encarar su crisis financiera y mantener sus actividades.

    Una vez formalizada esa propuesta, la UOM tendrá otras 48 horas para evaluar el contenido y realizar observaciones.

    El sindicato comunicó que, mientras duren las negociaciones, la empresa no podrá concretar suspensiones ni despidos.

    Panorama

    Según la información que maneja el Banco Central, Metalfor mantiene deudas con el sistema financiero por cerca de $ 55.000 millones.

    Prácticamente la mitad de ese monto corresponde a créditos clasificados entre las categorías 2 y 4, que implican desde seguimiento especial hasta un alto riesgo de insolvencia.

    A ese problema se agrega la existencia de 558 cheques rechazados por un monto superior a $ 5.348 millones, de los cuales apenas alrededor del 11% fue cancelado.

    Al mismo tiempo, la firma enfrenta un pedido de quiebra que tramita por la vía judicial y que avanza de manera independiente del PPC abierto por el organismo laboral cordobés.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Recaudación tributaria.

    La recaudación tributaria volvió a perder contra la inflación en junio y cayó en términos reales

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los Azules es uno de los proyectos de cobre más avanzados de San Juan. Cuenta con RIGI aprobado, así como su DIA y presentó su factibilidad. Se encuentra buscando financiamiento para la puesta en marcha de la construcción. 

    Proveedores de Calingasta salieron a respaldar el permiso de agua de Los Azules

    de buenos aires a ischigualasto: como es el turista que elige san juan, a que sector pertenece y por que los sanjuaninos siguen prefiriendo vacacionar afuera

    De Buenos Aires a Ischigualasto: cómo es el turista que elige San Juan, a qué sector pertenece y por qué los sanjuaninos siguen prefiriendo vacacionar afuera

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Iván Grgic tiene una extensa experiencia en el sector minero y llevaba más de una década en la estructura de Josemaría y Vicuña. 

    Un ejecutivo clave de Vicuña se fue a El Pachón: Iván Grgic es el nuevo gerente de Asuntos Públicos

    Por Carolina Putelli