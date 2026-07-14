Un gigante minero amplía su participación en San Juan: Rio Tinto y Mogotes Metals sellan una alianza para impulsar Filo Sur

Rio Tinto , la segunda compañía minera más grande del mundo (detrás de BHP, que opera en Vicuña), acordó invertir US$15 millones en Mogotes Metals y conformar una alianza estratégica y técnica para impulsar Filo Sur , el proyecto de cobre, oro y plata que la compañía explora en el distrito Vicuña. La operación aportará fondos frescos y herramientas geocientíficas para acelerar los próximos trabajos. Rio Tinto ya cuenta con participación en Los Azules, otro proyecto de cobre local.

La inversión se realizará mediante una colocación privada por 30.387.857 unidades de Mogotes , valuadas en 0,70 dólares canadienses cada una. La operación representa ingresos brutos por 21,27 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos US$15 millones, y le permitirá a Rio Tinto alcanzar una participación inicial cercana al 5%.

Cada unidad estará integrada por una acción ordinaria y medio warrant. Este último instrumento funciona como una opción para comprar nuevas acciones a un precio previamente establecido. Si Rio Tinto ejerciera la totalidad de esos derechos, Mogotes podría captar hasta 15,19 millones de dólares canadienses adicionales .

Los fondos obtenidos serán destinados a financiar los programas de trabajo y exploración de Filo Sur . Además del aporte económico, el entendimiento contempla la participación técnica de Rio Tinto en la generación y evaluación de nuevos objetivos.

Una participación inicial cercana al 5% de Rio Tinto en Mogotes Metals.

de Rio Tinto en Mogotes Metals. US$15 millones para avanzar con los trabajos en Filo Sur .

. La creación de un comité técnico conjunto para acompañar la exploración.

para acompañar la exploración. La aplicación de herramientas avanzadas de geoquímica, geofísica y análisis de objetivos .

. Un período de exclusividad de 15 meses , con posibilidad de extenderlo otros seis.

, con posibilidad de extenderlo otros seis. La opción de que Rio Tinto eleve su participación hasta el 9,99% bajo determinadas condiciones.

Durante el período de exclusividad, Rio Tinto también tendrá derecho a igualar propuestas de terceros relacionadas con Filo Sur o con las sociedades propietarias del proyecto. La intención de las empresas es combinar el conocimiento territorial del equipo de Mogotes con la capacidad técnica y geocientífica del grupo internacional.

El respaldo llega después de nuevos resultados

El anuncio se conoció pocos días después de que Mogotes informara nuevos avances en el descubrimiento Albor. El pozo FS_DDH_016 atravesó 180 metros con 0,98% de cobre equivalente, desde los 108 metros de profundidad, dentro del proyecto Filo Sur.

En ese intervalo se identificó un tramo de 58 metros con 1,77% de cobre equivalente y otro sector de nueve metros que alcanzó el 2,84%. Los análisis también registraron presencia de oro, plata y molibdeno, mientras que la mineralización continúa abierta hacia diferentes direcciones y en profundidad.

Filo Sur se encuentra en etapa de exploración y abarca alrededor de 100 kilómetros cuadrados entre Argentina y Chile. El proyecto está inmediatamente al sur y en continuidad geológica con Filo del Sol, el depósito de cobre, oro y plata que avanzan BHP y Lundin Mining en el distrito Vicuña.

“Un poderoso respaldo” para Mogotes Metals

El presidente y CEO de Mogotes Metals, Allen Sabet, calificó la inversión como “un poderoso respaldo al potencial de Filo Sur” y del distrito Vicuña. También destacó que la alianza le permitirá al equipo acceder a una mayor capacidad de exploración, sin perder la posibilidad de generar valor para los accionistas de la compañía.

El acuerdo también prevé analizar la incorporación de nuevas áreas con potencial dentro del distrito Vicuña. Una vez formalizada la documentación de Filo Sur, ambas compañías podrían evaluar la extensión de esta cooperación a otros cinturones minerales, entre ellos activos ubicados en Kazajistán.

La operación todavía necesita autorizaciones

Aunque las empresas firmaron una hoja de términos vinculante, el cierre de la inversión todavía está sujeto al cumplimiento de diferentes condiciones. Entre ellas se encuentra la aprobación de la bolsa canadiense TSX Venture Exchange y de las restantes autoridades correspondientes.

Por ese motivo, la operación debe presentarse como una inversión acordada y pendiente de cierre, y no como una transferencia ya completada. De concretarse, Filo Sur contará con nuevos recursos económicos y asistencia técnica para profundizar la búsqueda de mineralización en uno de los sectores más activos del distrito Vicuña.