El "Adolfo", de campaña: Rodríguez Saá agita una candidatura en San Luis y propuso una minería al estilo San Juan

En su regreso a la escena política puntana, el exmandatario propuso discutir la actividad minera para reactivar la economía local, tomando como espejo el modelo sanjuanino.

Tras un período alejado del primer plano del poder provincial, el exgobernador Adolfo Rodríguez Saá volvió a la escena con miras a una posible candidatura para competir nuevamente por la gobernación de San Luis. En una de sus recientes apariciones públicas, el histórico líder peronista propuso una reactivación económica basada en la minera con estilo sanjuanino.

Apuntando a la necesidad de crear empleo bien remunerado, Rodríguez Saá puso como espejo los modelos de desarrollo de provincias vecinas, destacando especialmente el caso de San Juan. "¿Saben cuánto gana un trabajador minero de sueldo inicial en San Juan? Cuatro millones de pesos", lanzó el dirigente ante un grupo de vecinos y militantes.

@lagenteconadolfo Saben cuánto gana un minero de sueldo inicial? sonido original - LaGenteConAdolfo - LaGenteConAdolfo Para el exmandatario puntano, el crecimiento sostenido de provincias como San Juan o Neuquén no es casualidad, sino el fruto de políticas de Estado sostenidas en el tiempo. "San Juan hace treinta años que está trabajando en la minería y ahora empieza a ver sus frutos", señaló, calificando a la actividad como una "fuente de trabajo tremendamente importante".

La propuesta de Rodríguez Saá de reactivar o profundizar el debate minero en San Luis busca romper con ciertos sectores que se oponen rotundamente a la actividad. Consciente de la sensibilidad ambiental y social que rodea a este sector productivo, "El Adolfo" se mostró decidido a dar la discusión de cara a la sociedad.