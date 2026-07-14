Tras el rechazo paritario, UDA mantendrá reunión de delegados y no se descarta plan de lucha

Horas de reunión se vivieron este lunes en el Centro Cívico en el marco de un nuevo encuentro paritario . Tras el rechazo unificado de los tres gremios a la primera propuesta del Gobierno, se realizó una nueva oferta que fue bajada a las bases y analizada. La sorpresa la dio UDA al comunicar antes del encuentro que gran parte de los docentes no aceptaban, siendo el único gremio que no firmó el acta paritaria.

UDAP defendió su decisión de aceptar la oferta salarial y tomó distancia de la postura de UDA

Antes del encuentro desde Unión Docentes Argentinos (UDA), informaron que el 99,08% de los docentes consultados rechazaron la oferta del Ejecutivo provincial. El desacuerdo radica en el que el esquema de actualización propuesto es largo, señalando que no debería superar los tres meses.

Tras el encuentro, la secretaria general del gremio, Karina Navarro, explicó a DIARIO DE CUYO cómo será el proceder del gremio de ahora en adelante, teniendo en cuenta que están en “libertad de acción”.

“Este sindicato mantiene la voluntad de negociar de manera inmediata si el Ejecutivo redistribuye los recursos en sumas que impacten directo en el bolsillo del trabajador”, destacó Navarro tras el rechazo del gremio en el encuentro paritario de este lunes.

Y continuó: “La provincia defiende la salud financiera del Estado; UDA defiende la de las y los trabajadores de la educación que sostienen el sistema educativo. El salario docente no es un gasto, sino una inversión que debe ser prioritaria y garantizada por el estado”.

Karina Navarro, secretaria genreal de UDA

En ese sentido, detalló que se convocó para este jueves 16 de julio una reunión de delegados en horas de la mañana. Además, a nivel nacional se vienen analizando medidas de fuerza, por lo que UDA accionará en la misma línea, construyendo un plan de lucha a ejecutar en San Juan. Las definiciones de ellos se conocerán una vez que los delegados del gremio se reúnen y analicen las acciones a desarrollar en el corto plazo.

UDAP toma distancia de la postura de UDA

Por medio de un comunicado, el gremio que nuclea al grueso de la docencia en San Juan emitió un comunicado explicando porqué habían aceptado y tomando distancia del rechazo de UDA.

En el mismo detallaron que “UDAP aceptó la propuesta del Gobierno porque garantiza que los incrementos remunerativos impacten en todos los conceptos del salario docente: sueldo, antigüedad, zona, aguinaldo, jubilación y demás adicionales”.

En el texto además hacen referencia al pedido de UDA de una suma remunerativa de $75.000 por única vez en negro, el cual fue rechazado por UDAP y AMET. Si bien aclaró que no rechaza ninguna mejora salarial, UDAP afirmó que no acompañó ese pedido porque considera que los pagos extraordinarios y no remunerativos "no constituyen una mejora salarial permanente" y no generan impacto sobre otros conceptos del salario ni sobre los futuros haberes jubilatorios.

Además, el sindicato sostuvo que rechazar la propuesta hubiera significado que los docentes no percibieran los aumentos correspondientes al mes de julio, postergando la liquidación de esos incrementos.

Con un acuerdo que no fue aceptado por todos los gremios, UDA tendrá en los próximos días la tarea de definir las acciones y cómo continuará la defensa del salario de los trabajadores de la educación de San Juan.