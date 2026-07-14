    • 14 de julio de 2026 - 08:46

    UDAP defendió su decisión de aceptar la oferta salarial y tomó distancia de la postura de UDA

    Tras el cierre de la paritaria, el gremio explicó por qué avaló la propuesta del Gobierno y remarcó sus diferencias con UDA, que había reclamado una suma fija no remunerativa.

    UDAP.

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    La entidad explicó que el Plenario de Delegados resolvió aceptar el ofrecimiento porque los incrementos acordados son remunerativos y repercuten sobre todos los componentes del salario docente, como el sueldo básico, la antigüedad, la zona, el aguinaldo, la jubilación y otros adicionales.

    Según sostuvo el sindicato, esa característica garantiza una mejora permanente en los haberes, a diferencia de las sumas fijas no remunerativas.

    El comunicado de UDAP.

    El comunicado de UDAP.

    Las diferencias con UDA

    En el comunicado, UDAP hizo referencia al planteo realizado por UDA durante la negociación. Señaló que ese gremio solicitó incorporar una suma única de $75.000 en negro para aceptar la propuesta oficial, una alternativa que finalmente no prosperó.

    Si bien aclaró que no rechaza ninguna mejora salarial, UDAP afirmó que no acompañó ese pedido porque considera que los pagos extraordinarios y no remunerativos "no constituyen una mejora salarial permanente" y no generan impacto sobre otros conceptos del salario ni sobre los futuros haberes jubilatorios.

    Además, el sindicato sostuvo que rechazar la propuesta hubiera significado que los docentes no percibieran los aumentos correspondientes al mes de julio, postergando la liquidación de esos incrementos.

    "Defendemos un salario en blanco"

    En el tramo final del documento, UDAP reafirmó su postura en favor de los aumentos remunerativos y aseguró que continuará trabajando por "consolidar cada derecho conquistado".

    "UDAP defiende un salario en blanco porque garantiza mejoras permanentes y fortalece los derechos adquiridos por y para los docentes", expresó el gremio.

    El comunicado fue difundido pocas horas después de la firma del acta paritaria y dejó en evidencia las diferencias de criterio entre los sindicatos que participaron de la negociación salarial con el Ejecutivo provincial.

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