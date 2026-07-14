    • 14 de julio de 2026 - 07:02

    Paritaria docente: UDAP y AMET aceptaron la oferta

    Los dos gremios mayoritarios avalaron la propuesta del Gobierno de San Juan para el segundo semestre. UDA la rechazó tras una consulta a sus afiliados y quedó en libertad de acción.

    Reunión paritaria docente. (archivo)

    Reunión paritaria docente. (archivo)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras una extensa jornada de negociación en el Centro Cívico, el Gobierno de San Juan alcanzó un acuerdo salarial con los gremios docentes UDAP y AMET, que aceptaron la última propuesta oficial para el segundo semestre del año. En cambio, UDA decidió rechazar el ofrecimiento al considerar que no alcanza para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

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    El entendimiento contempla una actualización escalonada del Valor Índice y del sueldo básico docente entre julio y octubre, además de mejoras en distintos adicionales y la continuidad del concepto "Nueva Conectividad San Juan", que reemplaza al esquema nacional de conectividad.

    De acuerdo con el cronograma acordado, el salario docente provincial neto garantizado para el cargo testigo será de:

    • Julio: $882.573,78
    • Agosto: $909.050,99
    • Septiembre: $916.504,73
    • Octubre: $943.999,87

    En paralelo, el sueldo básico del maestro de grado de jornada simple pasará de $486.878,17 en julio a $501.484,51 en agosto y septiembre, para alcanzar los $516.529,05 en octubre.

    Mejoras en adicionales

    El acuerdo incorpora incrementos en distintos componentes del salario docente. Entre ellos figura la actualización del ítem Estado Docente, mejoras en el adicional por antigüedad, cambios en la Responsabilidad Funcional y la incorporación de cuatro puntos al nomenclador para todos los cargos desde julio.

    Asimismo, el concepto "Nueva Conectividad San Juan" comenzará con un monto de $51.509,64 y desde septiembre ascenderá a $54.085,12, manteniéndose como un adicional abonado por la Provincia.

    UDA rechazó la propuesta

    Mientras UDAP y AMET resolvieron aceptar el ofrecimiento oficial para garantizar la aplicación de los aumentos previstos desde julio, UDA mantuvo el rechazo definido por sus afiliados. Según informó el gremio, el 99,08% de los docentes consultados se manifestó en contra de la propuesta, al considerarla insuficiente frente al aumento del costo de vida. La organización quedó en libertad de acción.

    Como parte del acta paritaria, las partes también acordaron volver a reunirse el próximo 2 de noviembre, cuando revisarán la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado hasta octubre para evaluar una eventual actualización salarial adicional.

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