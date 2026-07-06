    • 6 de julio de 2026 - 08:40

    Paritaria docente: el Gobierno y los gremios vuelven a verse las caras

    Los ministerios de Hacienda y Educación recibirán a UDAP, UDA y AMET en el Centro Cívico. Expectativa por una contraoferta oficial.

    La paritaria docente en San Juan sumó una nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno a los gremios UDAP, UDA y AMET. Foto: archivo Diario de Cuyo

    La paritaria docente en San Juan sumó una nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno a los gremios UDAP, UDA y AMET. Foto: archivo Diario de Cuyo

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    El Ministerio de Hacienda y Finanzas, junto a la cartera de Educación de la provincia, retomará esta tarde las negociaciones salariales con la mesa intergremial docente, con el objetivo de destrabar la discusión correspondiente al segundo semestre del año. La cita está pactada para las 15:00 horas en el Centro Cívico, luego de que las partes acordaran un cuarto intermedio el pasado viernes ante la marcada distancia entre el ofrecimiento oficial y las pretensiones sindicales.

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    La atención estará puesta en la capacidad del Ejecutivo provincial para mejorar el último esquema presentado, el cual consistía en una suba del 6% escalonada (un 2% en agosto, otro 2% en octubre y el 2% restante en diciembre). Dicha propuesta fue descartada de plano por las conducciones de UDAP, UDA y AMET, al considerar que los porcentajes resultan insuficientes frente al contexto inflacionario actual.

    El rechazo a la propuesta del Gobierno provincial fue unánime en las bases de las tres entidades sindicales. Por el lado de UDAP, el gremio de mayor representación, la oferta oficial fue sepultada tras un plenario de delegados escolares que votó la negativa de manera unánime.

    En sintonía, la conducción de UDA apeló a una consulta digital donde los afiliados manifestaron un rechazo mayoritario al esquema de tres tramos, postura que fue ratificada posteriormente por su propio cuerpo de delegados. Finalmente, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) se sumó a la posición de sus pares, dejando en claro que el porcentaje global propuesto no cubre las expectativas del sector.

    El encuentro de esta tarde en la sede gubernamental será crucial para determinar si el Ejecutivo flexibiliza los números de la oferta o si el conflicto salarial con los educadores sanjuaninos comienza a tensarse de cara al resto del año.

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