Dolor en la UNSJ: falleció una exdecana de Arquitectura

Se trata de Lisi Varas. La destacada profesional y docente del Área de Morfología dejó una profunda huella en la comunidad universitaria. Desde la institución expresaron sus condolencias.

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La comunidad académica de la provincia se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de la arquitecta Lisi Varas, quien fuera una figura clave en la gestión y docencia de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Varas tuvo una destacada trayectoria institucional, alcanzando el cargo de decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD). Además de su rol en la conducción de la unidad académica, es recordada con gran afecto por generaciones de estudiantes por su labor pedagógica como docente en el Área de Morfología.

Tras conocerse la triste noticia, las autoridades y miembros de la casa de altos estudios manifestaron su profundo dolor y emitieron un comunicado oficial para despedirla y brindar apoyo a su entorno cercano.