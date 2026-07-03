    • 3 de julio de 2026 - 13:14

    Malestar en el Coro Beruti por una imagen publicada por la UNSJ

    Para difundir la creación de un coro en Jáchal, la FFHA usó una fotografía muy similar a la de la agrupación dirigida por María Elina Mayorga.

    El Coro Beruti, dirigido por María Elina Mayorga, en la sesión de fotos realizada en Anchipurac

    El Coro Beruti, dirigido por María Elina Mayorga, en la sesión de fotos realizada en Anchipurac

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Molestos están en el Coro Beruti, luego de que la UNSJ hiciera una publicación donde, al parecer con Inteligencia Artificial, se recrea una fotografía de la agrupación vocal independiente para promocionar un acuerdo con la comuna jachallera, para la creación de un coro municipal. La imagen apareció en redes sociales, aunque luego fue levantada.

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    Con obvias similitudes, el aviso de la casa de altos estudios se basa en una foto del coro dirigido por María Elina Mayorga, realizada en Anchipurac. Con ángulo y caras modificados, pero en el mismo lugar y prácticamente con el mismo vestuario (solo que “acortado”), ilustra su propio posteo sobre el convenio firmado por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y el Municipio de Jáchal, para promover acciones conjuntas. La correspondencia es tal que uno de los seguidores de Mayorga apuntó: "Al ver la foto espontáneamente pensé que el Coro Arturo Beruti había sido invitado al acto de creación del Coro Municipal de Jáchal".

    Nuestros bellos y elegantes uniformes son también una señal de identidad del Coro Arturo Beruti”, escribió en su cuenta de Facebook Mayorga, junto a una serie de imágenes comparativas que desataron algunos comentarios entre el asombro y la desaprobación. “Otro coro ajeno al Coro Arturo Beruti no puede usar ese diseño. Me parece como mínimo una falta de respeto. Con IA modificar nuestras fotos y cortar los vestidos…. Que una universidad nacional haga eso!!!”, fue la respuesta de la directora del coro sanjuanino a uno de ellos, agregando que la Universidad cuenta con “todo lo que se necesita para diseñar un anuncio”. “Y parece que no les da vergüenza hacer esto que es alevoso”, agregó acerca de la imagen, que fue publicada en medios que se hicieron eco de la noticia.

    El posteo de la UNSJ y la foto del coro Beruti

    El posteo de la discordia, que incluso levantaron algunos medios para difundir el convenio

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    Una de las fotografías del Coro Beruti en Anchipurac

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