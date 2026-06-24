Coro Beruti: show solidario pro gira en Colombia

La agrupación sanjuanina inicia un ciclo musical benéfico. El primero tendrá lugar junto al ballet San Juan Nuestro Tiempo.

El Coro Beruti iniciará un ciclo de conciertos solidarios para reunir fondos de cara a su gira en Colombia

El Coro Beruti, bajo la dirección de María Elina Mayorga, se prepara para representar a San Juan en una importante gira de conciertos en Colombia. Con el objetivo de recaudar fondos para este viaje, iniciará un ciclo de shows solidarios.

"Cuando el canto se vuelve danza" es el nombre del primer espectáculo, que se llevará a cabo el próximo miércoles 1 de julio, a las 21:00 h, en el Cine Teatro Municipal de Capital. La velada artística contará con la destacada participación y colaboración del Ballet Municipal "San Juan Nuestro Tiempo", dirigido por Gerardo Lecich, en un cruce que entrelazará la música coral y la danza tradicional.

Ballet San Juan Nuestro Tiempo Las entradas anticipadas tienen un valor promocional de $6.000, mientras que el día del show costarán $7.000. Se pueden adquirir de forma online en la plataforma avantti.com.ar o en forma física a través de los miembros del coro.

En paralelo, el coro ha habilitado la recepción de donaciones voluntarias directamente en su cuenta oficial mediante el alias CARMIN.ESPIA.TILO

La gira del Coro Beruti Esta gira internacional representa otro hito para el Beruti, que fue invitado a ser parte del Corearte Colombia 2026 , que se realizará en Bogotá entre el 8 y el 13 de septiembre de 2026. El coro brindará múltiples conciertos y su directora dictará una conferencia especializada. Además, el Beruti participará del gran sinfónico-coral de clausura, donde todos los asistentes, dirigidos por la catalana Montserrat Meneses, interpretarán El Mesías, de Händel, eje del taller coral del festival.