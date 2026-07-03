Festival Solas y una propuesta teatral con 12 funciones únicas e irrepetibles en San Juan

Durante dos jornadas, artistas de cuatro provincias compartirán escenario en una propuesta donde cada obra tendrá una única función en una nueva edición del Festival Solas.

En tiempos donde casi todo puede repetirse, grabarse o volver a verse con un clic, el Festival Solas, un evento nacional de teatro de mujeres y disidencias apuesta exactamente a lo contrario: dar espacio a obras que existirán una única oportunidad. Esa es la esencia de la cuarta edición del encuentro, que se llevará a cabo el 9 y 10 de julio con una propuesta tan original como efímera: doce estrenos teatrales que solo podrán verse una única vez.

La sede del evento será la Cooperativa Teatro de Arte, donde el público asistirá a una experiencia escénica poco habitual. En lugar de montajes tradicionales, el festival propone tres obras conformadas por cuatro micro obras cada una. Todas parten de un mismo texto dramático, pero son interpretadas por cuatro actrices diferentes, que construyen universos propios desde sus miradas, estéticas y lenguajes. El resultado son doce piezas completamente distintas nacidas de una misma dramaturgia.

Más que un festival, SOLAS es una red artística federal que nació durante la pandemia como un espacio de encuentro entre mujeres y disidencias vinculadas al teatro y, con el paso de los años, se consolidó como un proyecto que promueve la creación colectiva, el intercambio entre provincias y la circulación de nuevas producciones escénicas. Sus impulsoras entienden al teatro como una herramienta de transformación social y un espacio para fortalecer vínculos entre creadoras de distintos puntos del país.

La programación comenzará el miércoles 9 de julio, a las 22 y en escena participarán actrices de San Juan, Río Negro, San Luis y Buenos Aires, reforzando el carácter federal del encuentro. Las entradas podrán adquirirse de manera anticipada con promociones para una, dos o las tres funciones, mientras que también habrá venta en puerta.

Con una propuesta que desafía el concepto tradicional de estreno y pone en valor el carácter irrepetible del hecho teatral, SOLAS invita al público sanjuanino a vivir una experiencia donde cada función será, literalmente, la única oportunidad para verla. Porque cuando baje el telón, esas doce obras dejarán de existir tal como fueron concebidas y solo permanecerán en la memoria de quienes estuvieron allí.