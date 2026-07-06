Básquet femenino: Universidad pisó fuerte en Mendoza y gritó campeona

Las "Patitas" se quedaron con la Copa de Bronce tras vencer con autoridad a Municipalidad de Junín por 53 a 37.

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El básquet femenino de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) cerró una temporada de ensueño y volvió a demostrar que su crecimiento no tiene techo. En una demostración de carácter y juego colectivo, el conjunto sanjuanino se consagró campeón de la Copa de Bronce del Torneo Promocional Femenino, organizado por la Federación de Básquet de Mendoza, tras derrotar en la gran final a Municipalidad de Junín por 53 a 37.

El título conseguido en tierras mendocinas no hace más que coronar una temporada perfecta para las chicas de la "U". Cabe recordar que las conducidas técnicamente por Fernando Llarena venían de adjudicarse el Torneo Apertura "Eric Sánchez" a nivel local, organizado por la Federación de Básquet de San Juan. Con el rodaje y la confianza a tope, asumieron el exigente desafío de cruzarse a la vecina provincia y terminaron festejando a lo grande.

Dominio de principio a fin

El partido decisivo mostró a una UNSJ muy concentrada desde el salto inicial. Con una defensa asfixiante y mucha fluidez en el traslado de la pelota, las sanjuaninas marcaron el ritmo del juego. El primer cuarto fue parejo (15-12), pero el quiebre del partido se dio en el segundo período: un parcial de 15-6 estiró la ventaja y dejó el marcador 30-18 antes del descanso largo.

En el complemento, la "U" supo administrar la diferencia con inteligencia. Secó ofensivamente a las mendocinas en el tercer bache (apenas les permitió anotar 5 puntos) y, pese a los intentos de reacción de Junín en el último cuarto, el triunfo y la Copa jamás corrieron peligro.