Gobierno y gremios retoman la paritaria docente en San Juan

Tras el acuerdo alcanzado para el primer semestre, este martes volverán a reunirse las autoridades provinciales y los sindicatos

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes volverán a sentarse este martes en la mesa paritaria para retomar la negociación salarial correspondiente al segundo semestre de 2026. La reunión genera expectativas entre los trabajadores de la educación, que aguardan una nueva propuesta oficial para recomponer los haberes frente al escenario económico actual.

Del encuentro participarán representantes de UDAP, UDA y AMET, junto a funcionarios del Ministerio de Educación y del Ejecutivo provincial. La convocatoria fue fijada para las 14 y marcará el reinicio formal de las conversaciones luego del acuerdo que rigió hasta junio.

Los sindicatos llegarán a la mesa con el objetivo de discutir una mejora salarial que permita sostener el poder adquisitivo de los docentes. Además, algunas organizaciones anticiparon que plantearán otras inquietudes vinculadas a las condiciones laborales, entre ellas los inconvenientes registrados en la atención del Banco San Juan para el cobro de haberes y la realización de trámites.