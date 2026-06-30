    • 30 de junio de 2026 - 08:59

    Gobierno y gremios retoman la paritaria docente en San Juan

    Tras el acuerdo alcanzado para el primer semestre, este martes volverán a reunirse las autoridades provinciales y los sindicatos

    La paritaria docente en San Juan.

    La paritaria docente en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan y los gremios docentes volverán a sentarse este martes en la mesa paritaria para retomar la negociación salarial correspondiente al segundo semestre de 2026. La reunión genera expectativas entre los trabajadores de la educación, que aguardan una nueva propuesta oficial para recomponer los haberes frente al escenario económico actual.

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    Del encuentro participarán representantes de UDAP, UDA y AMET, junto a funcionarios del Ministerio de Educación y del Ejecutivo provincial. La convocatoria fue fijada para las 14 y marcará el reinicio formal de las conversaciones luego del acuerdo que rigió hasta junio.

    Los sindicatos llegarán a la mesa con el objetivo de discutir una mejora salarial que permita sostener el poder adquisitivo de los docentes. Además, algunas organizaciones anticiparon que plantearán otras inquietudes vinculadas a las condiciones laborales, entre ellas los inconvenientes registrados en la atención del Banco San Juan para el cobro de haberes y la realización de trámites.

    En la última negociación, el Gobierno y los gremios acordaron incrementos escalonados para abril, mayo y junio, junto con una cláusula de revisión atada a la evolución de la inflación y la situación fiscal de la provincia. Ese compromiso contemplaba volver a reunirse a fines de junio para analizar la evolución de las variables económicas y definir la política salarial para la segunda mitad del año.

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