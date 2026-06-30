El oficialismo busca acelerar el debate del nuevo Código Electoral y apunta a que ingrese esta semana

La reforma del sistema de votación en San Juan entra en una fase de definiciones clave. El oficialismo provincial busca apurar los plazos para que el proyecto de nuevo Código Electoral ingrese de forma inminente a la Cámara de Diputados , con la expectativa de que tome estado parlamentario en la sesión de este jueves.

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El presidente de la Legislatura, Fabián Martín , reveló en AM 1020 que se contactó directamente con el gobernador Marcelo Orrego y con el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, para pedirles que se intente “hacer la presentación” de la propuesta “lo más rápido posible”. Según detalló el vicegobernador, el mandatario provincial “ha coincidido en esta mirada de acelerar los tiempos en este tema”, lo que lo llevó a expresar su deseo: “Ojalá que pueda tomar estado parlamentario este jueves”.

Una vez que el texto haga su ingreso formal, la estrategia de la fuerza gobernante es girarlo de inmediato a comisiones. La premisa es abrir una etapa de negociación profunda en busca de acuerdos, considerando que se aproxima el séptimo mes del año y que el calendario corre: el 2027 será un año electoral y tradicionalmente el sistema no se tocaba en esos períodos (práctica que estaba resguardada por una ley que la gestión uñaquista terminó derogando).

Los tiempos están ajustados, pero el oficialismo cuenta con herramientas reglamentarias. Si bien se espera ver si la iniciativa ingresa durante las reuniones de labor parlamentaria previstas para tratar la ley de Desarrollo Minero Local, las fuentes oficiales aclararon que el proyecto podría sumarse incluso el miércoles o el mismo jueves. El Reglamento Interno de la Cámara faculta a los legisladores a agregar un tema sobre tablas tras la lectura del Orden del Día, siempre que un diputado lo solicite y cuente con el aval de la mayoría simple del cuerpo.

Este pedido de celeridad por parte de Martín no es nuevo; a principios de mes ya había anticipado un escenario similar en 0264 Radio, donde aseguró que la presentación era inminente.

Respecto al contenido central de la propuesta que enviará el Ejecutivo, el titular de la Cámara de Diputados adelantó en AM 1020 la estructura que se plantea para la definición de postulantes:

“En principio, la idea que va a venir del Ejecutivo va a proponer internas partidarias, que cada partido resuelvas si van a ser abiertas o cerradas y que lleguen a la elección general con un candidato a gobernador y uno a intendente por municipio”.

Esta línea va en consonancia con la primera medida del Gobernador, quien mediante un proyecto previo avanzó en la eliminación del Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD) —el esquema idéntico a la Ley de Lemas—. Aquella base legislativa delegaba la selección en internas cerradas o en los mecanismos que dispusieran las cartas orgánicas y actas constitutivas de los frentes, dejando la puerta abierta a opciones más amplias.

El mapa de propuestas en la Legislatura

El proyecto del Ejecutivo no será el único sobre la mesa. El escenario del debate ya cuenta con otras dos iniciativas opositoras y el planteo de un aliado clave: