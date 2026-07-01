    • 1 de julio de 2026 - 07:22

    Paritaria docente: el Gobierno presentó una nueva oferta y los gremios la llevarán a consulta

    Los sindicatos analizarán la oferta con sus afiliados antes de definir una respuesta.

    Reunión paritaria docente. (archivo)

    Reunión paritaria docente. (archivo)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan presentó este miércoles una nueva propuesta salarial a los gremios docentes durante la reunión paritaria realizada en el Centro Cívico. La oferta contempla tres incrementos del 2% sobre el valor índice: el primero en agosto, calculado sobre junio; el segundo en octubre, tomando como base agosto; y el tercero en diciembre, sobre el índice de octubre.

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    Además, el Ejecutivo propuso mejorar los adicionales correspondientes a las zonas docentes desde octubre. En ese esquema, Radio 4 pasaría del 95% al 100%, Radio 5 del 115% al 120%, Radio 6 del 135% al 140% y Radio 7 del 155% al 160%.

    Durante el encuentro, los representantes de UDAP, UDA y AMET también presentaron una serie de reclamos que exceden la discusión salarial. Entre ellos solicitaron el pago de décimas, un bono de $100.000 para los docentes que titularizaron, la regularización del pago de cuotas alimentarias y una mayor celeridad en la liquidación de suplencias y expedientes pendientes.

    Los gremios también pidieron revisar el radio asignado a las zonas de Jáchal y Caucete y reclamaron una política salarial que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación y al creciente endeudamiento del sector.

    Tras el intercambio de propuestas, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio. La negociación continuará el viernes 3 de julio a las 14, cuando los sindicatos lleven la respuesta de sus afiliados a la oferta oficial.

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