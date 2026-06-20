    • 20 de junio de 2026 - 20:47

    [VIDEO] Así entraba a robar a una distribuidora en Rawson, lo identificaron y fue condenado a tres años de cárcel

    Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Kevin Ariel Cortez trataba de abrir la caja fuerte, pero sin suerte.

    Cortez quedó registrado por las cámaras de seguridad. Foto captura video.&nbsp;

    Cortez quedó registrado por las cámaras de seguridad. Foto captura video. 

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    Por Germán González

    Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron determinantes para esclarecer un robo ocurrido en una distribuidora de Rawson y terminaron siendo una de las pruebas clave que llevaron a la condena de Kevin Ariel Cortez, de 35 años. El hombre fue sentenciado a tres años de prisión efectiva tras ser identificado como el autor del hecho.

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    El episodio quedó registrado en video durante la madrugada del 17 de junio. Según la investigación, Cortez escaló una medianera e ingresó por la fuerza a una distribuidora con la intención de sustraer una balanza marca Systel e intentar abrir lo que sería una caja fuerte. La secuencia fue captada por las cámaras del comercio, lo que permitió a los investigadores individualizar rápidamente al sospechoso y avanzar con la causa.

    La condena no solo incluyó este hecho. También se le atribuyó un caso de encubrimiento ocurrido días antes, cuando fue encontrado en posesión de un televisor de 32 pulgadas que había sido robado de la misma distribuidora. El aparato estaba oculto en el techo de la vivienda donde residía y fue recuperado para ser restituido a su propietaria.

    La investigación fue llevada adelante por la UFI de Delitos contra la Propiedad, a cargo de los fiscales Juan Manuel Gálvez y Miguel Ángel Gay, junto a los ayudantes fiscales Erica Funes, José Luis Salinas Molina y Nicolás Zapata Bridge.

    En una audiencia realizada el viernes 19 de junio, la Fiscalía y la defensa acordaron la realización de un juicio abreviado. El juez homologó el acuerdo y condenó a Cortez a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de robo calificado por escalamiento y encubrimiento por receptación sospechosa, en concurso real.

    Además, el imputado fue declarado reincidente, por lo que deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

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