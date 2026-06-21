Balacera en una fiesta de La Bebida: detuvieron a un menor y a un joven de 23 años tras una persecución

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad , fueron detenidos luego de protagonizar una balacera durante una fiesta en el barrio Conjunto 7 de La Bebida, en el departamento Rivadavia . El hecho es investigado como presunto abuso de arma de fuego y quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

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De acuerdo con la información policial, efectivos de la Comisaría 38ª llegaron hasta una vivienda de la zona tras recibir un aviso por una gresca que se desarrollaba en medio de un evento festivo.

Al arribar, los uniformados observaron una motocicleta Motomel S2 de 150 centímetros cúbicos, de color negro y sin patente colocada, en la que se movilizaban dos personas. En ese momento, el acompañante habría exhibido un arma de fuego y realizado alrededor de cinco disparos , algunos hacia arriba y otros en forma horizontal.

Tras los disparos, ambos sospechosos escaparon del lugar, lo que dio inicio a una persecución policial por distintos barrios de la zona. Según el reporte, los ocupantes de la moto se dirigieron hacia el norte y luego tomaron calle 9 de Julio hacia el oeste.

La fuga terminó cuando, al intentar esquivar una loma de burro, perdieron el control del rodado y cayeron al suelo . Los dos abandonaron la motocicleta y continuaron la huida a pie.

A pocos metros, los efectivos lograron aprehender a un adolescente de 16 años. Posteriormente, también detuvieron a un joven de 23 años en calle Pellegrini, antes de llegar a avenida Ignacio de la Roza.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró la motocicleta Motomel S2 negra con detalles celestes y sin dominio colocado. Además, por disposición del ayudante fiscal de turno, David Peña, intervino personal de Drogas Ilegales luego de constatar que los detenidos llevaban dos envoltorios con cocaína.

La investigación continúa para determinar el origen del arma utilizada en los disparos y las circunstancias en las que ocurrió el incidente que generó alarma entre los asistentes al festejo.