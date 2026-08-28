Iglesia Catedral: bendición de las esculturas del frente y anuncio de nuevas obras

El icónico frente de la Catedral de San Juan recuperó su esplendor con la restauración de sus seis figuras religiosas, que ahora recibirán la correspondiente bendición . Será el sábado 29 de agosto, en una ceremonia religiosa y cultural abierta al público , que marcará un hito para el patrimonio sanjuanino.

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El acto se desarrollará al finalizar la misa de las 20:00 horas , bajo el oficio del arzobispo Monseñor Jorge Lozano, en el marco de la conmemoración del martirio de San Juan Bautista, patrono de la Catedral y de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo. El mismo contará con la participación de autoridades, patrocinadores y el equipo de restauración.

Allí, además de celebrar este logro junto a la comunidad, se anunciará la siguiente etapa del plan integral de restauración y puesta en valor de la Catedral . Luego del trabajo en el interior del templo y de la restauración de las imágenes del frente, llega el turno de la remodelación de la plazoleta lateral que albergó temporalmente las esculturas, una acción articulada entre la Municipalidad de la Capital, el Banco San Juan, la Fundación EOS y la Catedral.

El plan contempla, entre otras cosas, el cambio de piso y el emplazamiento de las estructuras de dos linternas (o linternillas) de metal del viejo edificio, donación de la familia González Aubone, ya restauradas a través de la Fundación EOS. También se considera abrir el espacio (que las rejas puedan correrse), para que sea transitado y utilizado para ceremonias y otras actividades.

La plazoleta lateral, el próximo objetivo del programa de restauración y puesta en valor de la Iglesia Catedral (Foto Diario de Cuyo)

Las imágenes metálicas que custodian el ingreso principal poseen una trascendencia histórica inestimable. Elaboradas en hierro durante 1870 en las célebres fundiciones de Val d’Osne, Francia , se incorporaron originalmente en los nichos frontales de la antigua catedral. Sin embargo, el terremoto de 1944 forzó su retiro de la fachada.

A partir de aquel momento, las efigies de San Marcos, San Lucas, San Juan Evangelista, San Mateo y el Santo Patrono permanecieron resguardadas primeramente en la Casa de Betania y posteriormente en el patio contiguo del templo. En cambio, la representación de San Pedro fue derivada al Seminario Arquidiocesano. En 2025, el programa de revalorización patrimonial posibilitó su retorno a las salientes exteriores, respetando las trazas proyectadas originalmente por el arquitecto Daniel Ramos Correa.

La restauración

Las inclemencias climáticas y mantenimientos previos inadecuados provocaron severas degradaciones en la imaginería. Ante este panorama, el Arzobispado y la Parroquia San Juan Bautista —con la mentoría de Virginia Agote y Daniel Izasa, de la Fundación EOS, presidida por Ezequiel Eskenazi, y el aporte financiero del Banco y Fundación Banco San Juan mediante la Ley de Mecenazgo— impulsaron el proyecto conservativo.

La dirección técnica estuvo liderada por la especialista Cristina Sonego, quien también tuvo a su cargo la restauración del Monumento al Deporte (Parque de Mayo) en 2021. El equipo realizó desinfecciones, retiró masillas e intervino la superficie recuperando la pátina en cobre adherente con protección de cera profesional adaptada a las condiciones del clima local.

Los casos más complejos fueron el del Santo Patrono y el de San Pedro. En cuanto a San Juan Bautista, manifestaba un deterioro severo en mano y antebrazo a causa de una reoxidación profunda. Los expertos estabilizaron la estructura combinando soldadura minuciosa con anclajes químicos de alta resistencia.

Imágenes del deterioro y restauración de las esculturas de la Iglesia Catedral (Fotos Fundación EOS)

Por su parte, la figura de San Pedro presentaba daños derivados de un pulido abrasivo previo que arrasó con su capa protectora. Mediante tratamientos solventes selectivos, se removieron los barnices agregados con anterioridad, devolviéndole su acabado original.

Lado Izquierdo (suroeste): San Mateo, San Lucas y San Juan Bautista (Fotos Diario de Cuyo)