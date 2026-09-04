Cómo son los días de Milenka mientras Marley viaja por Bariloche con Mirko

El conductor se trasladó al sur argentino junto a su hijo mayor y organizó el cuidado de la pequeña Milenka mientras permanece fuera de Buenos Aires.

Marley volvió a compartir detalles de su vida familiar y esta vez el foco estuvo puesto en sus hijos, Mirko y Milenka. El conductor viajó a Bariloche junto al mayor de los hermanos y, ante su ausencia, debió organizar quién quedaría al cuidado de la pequeña.

La situación generó curiosidad entre sus seguidores, especialmente porque desde el nacimiento de Milenka, el conductor suele mostrar en sus redes sociales distintos momentos de la crianza de sus hijos.

Quién quedó al cuidado de Milenka Mientras Marley disfruta de unos días en Bariloche junto a Mirko, Milenka permanece en Buenos Aires acompañada por una persona de confianza que se ocupa de su cuidado.

La organización familiar permite que el conductor pueda cumplir con sus compromisos y viajar con su hijo mayor sin descuidar a la bebé, que nació a fines de diciembre de 2024. Marley había contado anteriormente cómo fue la llegada de Milenka a su vida y la particular adaptación de Mirko a su nuevo rol de hermano mayor.

Marley y una familia que creció Milenka nació el 28 de diciembre de 2024 y su llegada convirtió a Mirko en hermano mayor. Desde entonces, Marley fue compartiendo diferentes escenas familiares y momentos entre ambos.