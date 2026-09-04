Una vista previa que encendió los aplausos en el Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario ofreció hoy una muestra de Moliendo a Molière en su Sala de Marcación , donde se exhibió un pasaje representativo de la pieza, una de las que ofrecerá en el marco de su 10mo. cumpleaños. La actividad contó con la presencia de autoridades de la provincia y de la Fundación Banco San Juan.

Moliendo a Moliére: el Teatro del Bicentenario se colma de talento sanjuanino

Alianza histórica: el Teatro del Bicentenario y DIARIO DE CUYO potencian la cultura de San Juan

El director Emiliano Dionisi, acompañó el anticipo de esta vibrante propuesta que debutará el 12 de este mes en la Sala Principal.

Esta creación escénica resalta por su perfil profundamente regional. Con un equipo artístico y técnico surgido de la provincia de San Juan , el espectáculo integra disciplinas como la interpretación dramática, el canto, la expresión corporal y la interpretación musical directa sobre las tablas.

La trama está pensada para cautivar a espectadores de todas las edades mediante una narrativa ágil y llena de humor. La batuta musical de la obra estará en manos de Manuel de Olaso al frente del Ensamble Barroco , posicionado en el foso del recinto, mientras que las secuencias coreográficas llevan la firma de Margarita Fernández.

En los papeles centrales sobresalen Ana Luz Torras, personificando a Madeleine, y Mati Puig, en el rol de Poquelín . Ambos intérpretes, al igual que los bailarines y cantantes que completan el cuerpo de escena, alcanzaron sus puestos tras superar una concurrida convocatoria en la que participaron más de 200 aspirantes .

Más de 200 artistas participaron de la convocatoria del Teatro del Bicentenario para ser parte de esta obra, que tiene elenco sanjuanino.

El sello local no se limita al elenco. Gran parte de la magia visual responde al esfuerzo cotidiano en las áreas de confección y diseño del propio complejo cultural, donde se elaboran minuciosamente los elementos de utilería y el vestuario. Este trabajo conjunto demuestra el notable potencial de la provincia para gestar iniciativas artísticas complejas y de amplio alcance.

El talento sanjuanino se da cita en esta pieza teatral de Emiliano Dionis, producida por el Teatro del Bicentenario

Funciones, precios y promociones

Las presentaciones oficiales están programadas para los sábados 12 y 19 de septiembre a partir de las 18.

Para facilitar el acceso de las familias, se encuentra disponible una promoción especial del 50% de descuento en las entradas de las categorías Roja y Azul, utilizando el código FAMILIA.

Las entradas tienen valores generales de $36.000 para las categorías Roja y Azul, sobre las que se aplica la promoción mencionada, además de ubicaciones de $25.000 y $20.000.

La venta presencial se realiza en la boletería del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes, de 9:30 a 14 y de 16 a 20, y los sábados, de 9:30 a 14. También pueden adquirirse de manera online a través de TuEntrada.com.

Además, se encuentran disponibles opciones de financiación en tres y seis cuotas sin interés con Banco San Juan, junto con la posibilidad de realizar pagos mediante Mercado Pago.

Inclusión y funciones adaptadas

Además, el Teatro del Bicenenario ha diseñado experiencias (visitas táctiles, talleres sensoriales, ajustes del entorno y legua de señas, por ejemplo) para que personas con distintas discapacidades puedan anticipar, explorar y disfrutar de esta propuesta. La programación adaptada se desplegará a lo largo de cuatro jornadas clave: