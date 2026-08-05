El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre: el Vaticano confirmó una gira histórica de tres días

La espera terminó. El Vaticano confirmó este martes que el papa León XIV viajará a la Argentina del 8 al 11 de noviembre, en el marco de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú. Será la primera visita de un Pontífice al país desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió territorio argentino, y marcará un acontecimiento histórico tanto para la Iglesia Católica como para el Gobierno nacional.

León XIV vendrá a la Argentina: por qué Francisco nunca regresó al país durante su papado

La confirmación llegó a través de un comunicado de la Nunciatura Apostólica , en el que se informó que el Santo Padre aceptó las invitaciones de los gobiernos y de las autoridades eclesiásticas de los tres países sudamericanos.

Según el itinerario oficial, León XIV visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba entre el 8 y el 11 de noviembre . Antes permanecerá en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida, mientras que luego continuará su viaje en Perú, donde recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa hasta el 17 de noviembre.

La llegada de León XIV pondrá fin a una ausencia de 39 años sin visitas papales a la Argentina. El último Pontífice en hacerlo fue Juan Pablo II, en abril de 1987.

El viaje adquiere además un valor simbólico especial porque se producirá después del pontificado de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano , quien nunca regresó al país durante los doce años que estuvo al frente de la Iglesia Católica.

Aunque la Santa Sede todavía no difundió el cronograma detallado, se espera que el Pontífice encabece misas multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires, frente a la Basílica de Luján y en Córdoba, con la participación de cientos de miles de fieles.

El Gobierno prepara un operativo especial

Tras la confirmación oficial, el Gobierno nacional pondrá en marcha un comité interministerial para coordinar todos los aspectos de la visita.

El operativo estará encabezado por la Casa Rosada y contará con la participación de la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Seguridad, además de las áreas técnicas encargadas del protocolo, la logística, el transporte, la salud y el dispositivo de seguridad.

También trabajarán en conjunto las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, donde se desarrollarán las principales actividades del viaje.

Coordinación con la Iglesia

La Conferencia Episcopal Argentina ya venía avanzando en la organización de la visita junto con el Vaticano. Para ello conformó comisiones encargadas de la planificación litúrgica, la coordinación pastoral y la logística general.

Esos equipos continuarán trabajando con las autoridades nacionales una vez que la Santa Sede publique el programa definitivo, que incluirá los horarios, recorridos y actividades oficiales del Papa durante su primera visita a la Argentina.