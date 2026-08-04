Encontraron a Micaela Albornoz en Brasil tras 40 días de búsqueda

Después de más de 40 días de incertidumbre, la búsqueda de Micaela Albornoz tuvo un desenlace esperado por su familia. La mujer de 32 años, que era intensamente buscada desde el 24 de junio tras desaparecer de su casa en Rosario, fue encontrada este lunes en el Consulado Argentino de Florianópolis, Brasil.

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Según informaron autoridades de Santa Fe, Albornoz llegó por sus propios medios a la sede diplomática para solicitar asistencia económica con el objetivo de viajar a San Pablo . Sin embargo, presentó un Documento Nacional de Identidad que pertenecía a otra persona, lo que despertó las sospechas del personal consular.

Tras verificar la documentación y realizar el cotejo de huellas dactilares, se confirmó que se trataba de la mujer buscada desde hacía más de un mes. A partir de ese momento, el consulado dio aviso a las autoridades argentinas y comenzaron las gestiones para garantizar su resguardo y organizar su regreso al país.

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, confirmó el hallazgo y señaló que la Provincia trabaja para asegurar que Albornoz se encuentra en buen estado de salud . Además, explicó que el documento que llevaba era el de una vecina de Rosario y ya estaba siendo rastreado por el Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino.

Por su parte, el secretario de Gestión Institucional de esa cartera, Federico Angelini, detalló que el personal diplomático logró contener a la mujer mientras se verificaba su identidad y se coordinaban las comunicaciones con Argentina. Ahora será la Justicia, junto con la Cancillería argentina y las autoridades brasileñas, la que definirá los pasos para concretar su repatriación.

El alivio de la familia

La noticia fue comunicada a los familiares durante la tarde del lunes. Claudia, madre de Micaela, expresó su emoción tras conocer que su hija estaba con vida.

"Estoy feliz porque encontraron a mi hija. Quiero abrazarla", manifestó, luego de atravesar más de un mes de búsqueda marcado por la incertidumbre. "Estoy feliz porque encontraron a mi hija. Quiero abrazarla", manifestó, luego de atravesar más de un mes de búsqueda marcado por la incertidumbre.

Su hermano Alejo también pudo verla mediante una videollamada realizada desde el consulado. Según relató, Micaela se encontraba tranquila y alimentándose, mientras la familia insiste para que el regreso a la Argentina se concrete lo antes posible.

Una búsqueda que recorrió varias provincias

La desaparición de Albornoz movilizó un importante operativo que se extendió por distintas provincias argentinas. Durante la investigación surgieron pistas en Rosario, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Misiones.

En ese período también se detectaron movimientos en su cuenta bancaria, registros de cámaras de seguridad y la compra de pasajes de colectivo utilizando un documento ajeno. Incluso, la Justicia emitió una notificación amarilla de Interpol para ampliar la búsqueda a nivel internacional.

Finalmente, fue ese mismo DNI utilizado por la mujer el que permitió establecer su verdadera identidad cuando acudió al Consulado argentino en Florianópolis, poniendo fin a una búsqueda que mantuvo en vilo a su familia durante más de 40 días.