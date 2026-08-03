Desesperada búsqueda en San Luis: salió a juntar leña para la estufa y lleva días desaparecido

Cuello fue visto por última vez el viernes pasado cuando salió de su casa junto a sus tres perros. A 72 horas de su desaparición, la Policía mantiene un amplio operativo de búsqueda con drones.

El joven, identificado como Darío Bautista Cuello (conocido como "Yayi"), fue visto por última vez el viernes pasado cuando salió rumbo a una zona rural cercana en su bicicleta.

Al notar que las horas pasaban y no había novedades, la familia inició una búsqueda por sus propios medios que derivó en un descubrimiento alarmante: encontraron su bicicleta abandonada junto a una bolsa de arpillera con leña a la vera de un canal en las afueras de Tilisarao. Tras este hallazgo, la preocupación escaló al punto de generar protestas y cortes de ruta de vecinos frente a la comisaría local exigiendo mayores respuestas.

Amplio despliegue, allanamientos y rastrillajes Ante el cuadro de máxima tensión, la Policía de San Luis y la Justicia desplegaron un operativo de búsqueda a gran escala que se centra fuertemente en estancias y campos de la zona:

Procedimientos judiciales: En las últimas horas, la Justicia ordenó allanamientos en un establecimiento rural de las afueras tras las sospechas y reclamos de los familiares, quienes apuntaron a posibles conflictos previos.

Recursos tecnológicos y humanos: Del operativo participan divisiones especiales de la policía provincial, bomberos voluntarios, perros rastreadores y drones abocados a cubrir perímetros rurales complejos.