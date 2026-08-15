    • 15 de agosto de 2026 - 11:05

    El Gobierno habilitó créditos en dólares para empresas que no exportan: cuánto dinero podría movilizar

    El Ejecutivo flexibilizó el acceso de empresas al crédito bancario en moneda extranjera y estima que podrían movilizarse entre US$6.000 y US$10.000 millones.

    Santiago Bausili y Luis Caputo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional oficializó una nueva flexibilización para el acceso al financiamiento bancario en dólares para empresas que no pertenecen al sector exportador. La medida busca aprovechar parte de los depósitos en moneda extranjera que permanecen en los bancos y direccionarlos hacia inversiones productivas y proyectos de empresas que operan principalmente en el mercado interno.

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    La decisión quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 736/2026, publicado en el Boletín Oficial, que modificó el artículo 23 del Decreto 905/2002. Esa normativa, vigente desde la crisis de 2001, limitaba los préstamos en dólares a quienes contaran con ingresos vinculados directa o indirectamente al comercio exterior.

    Con el nuevo esquema, los bancos podrán destinar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a financiar a personas jurídicas radicadas en el país, incluso aquellas cuyos ingresos estén principalmente nominados en pesos.

    La medida no alcanza a personas humanas: el beneficio está reservado exclusivamente para empresas.

    Cómo funcionarán los nuevos créditos en dólares

    Uno de los principales cambios es que una empresa que desarrolla su actividad en el mercado interno podrá acceder a un préstamo bancario en moneda extranjera aunque no genere ingresos por exportaciones.

    Sin embargo, las compañías que reciban esos dólares deberán liquidar las divisas en el mercado oficial de cambios para convertirlas a pesos. De esta manera, el Gobierno apunta a que el financiamiento en moneda extranjera termine volcado a la economía local y no genere una demanda adicional de dólares fuera del esquema establecido.

    El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la iniciativa y sostuvo que permitirá reducir el costo del crédito, impulsar la generación de empleo y contribuir a la reactivación de la actividad económica.

    Desde el Palacio de Hacienda estiman que la modificación podría generar un volumen adicional de financiamiento de entre US$6.000 millones y US$10.000 millones.

    El Banco Central impuso mayores controles a los bancos

    El Banco Central de la República Argentina (BCRA), bajo la conducción de Santiago Bausili, estableció además una serie de requisitos macroprudenciales para reducir los riesgos asociados a este tipo de operaciones.

    Entre las condiciones fijadas se encuentra una exigencia de capital mínimo equivalente al 125% respecto de los créditos estándar. Además, estos préstamos computarán 1,25 veces para los límites de concentración y exposición crediticia.

    Las entidades también deberán analizar la capacidad de pago de las empresas frente a diferentes escenarios de volatilidad cambiaria. El objetivo es evitar que compañías con ingresos en pesos asuman compromisos en dólares que luego no puedan afrontar ante una eventual suba del tipo de cambio.

    Una medida reclamada por empresas

    La flexibilización apunta especialmente a sectores industriales y comerciales que venían reclamando alternativas para financiar proyectos de mediano y largo plazo.

    La principal dificultad estaba vinculada con el costo del financiamiento en pesos, que para determinadas inversiones podía resultar elevado. Con el nuevo esquema, el Gobierno busca ampliar las fuentes disponibles para las empresas y aprovechar el stock de dólares depositados en el sistema financiero.

    La iniciativa se enmarca en la estrategia oficial de profundizar el crédito privado, canalizar el ahorro bancario hacia la inversión y reducir progresivamente las restricciones que habían limitado durante años el uso de depósitos en dólares para financiar actividades económicas.

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