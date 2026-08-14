El dólar blue subió $15 en la semana y se alejó del oficial: la cotización en San Juan

El dólar blue cerró la segunda semana del mes a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta , lo que implicó una suba de 0,65% ($10) respecto de la jornada anterior.

El dólar oficial tocó los $1.500 y el mercado ya mira la demanda de cobertura de cara a 2027

El dólar blue anotó su tercera suba de la semana: cuál fue la cotización en San Juan

De esta manera, fue el único tipo de cambio que avanzó al cierre del día. En la comparación semanal, acumuló un incremento de $20, equivalente al 1% en apenas cinco ruedas.

En San Juan, en tanto, el dólar blue cerró en $1.475 para la compra y $1.575 para la venta.

Esta dinámica contrastó con la del dólar oficial, que cedió $4,5 durante la jornada y $11 a lo largo de la semana. A su vez, el resto de las cotizaciones (con excepción del contado con liquidación, que terminó sin variaciones en la comparación semanal) también retrocedieron en línea con el mayorista. Así, la brecha entre el blue y el oficial se amplió hasta el 3,8%, casi 2 puntos porcentuales por encima del 2,1% registrado el viernes pasado.

Según analistas, esta divergencia responde a dos factores que operan en sentidos opuestos. Por el lado del oficial, la relativa calma se sostiene en la intervención del equipo económico. Distintos análisis privados señalan que el BCRA y el Tesoro vienen utilizando diferentes instrumentos, principalmente contratos de futuros y bonos dólar linked, para contener la cotización, en un contexto en el que el mercado comenzó a demandar cobertura antes de lo previsto.

"El dólar mayorista sigue merodeando los $1.500, pero sin superar dicho nivel a partir de las mayores intervenciones oficiales que buscan mantenerlo contenido en busca de priorizar el proceso de desinflación", explicó Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

En los mercados paralelos, en cambio, comienza a ganar peso la búsqueda de cobertura de cara al calendario electoral. En ese sentido, el antecedente de 2025, cuando la dolarización previa a los comicios alcanzó unos u$s35.000 millones, ya aparece entre los factores que siguen los analistas. Además, las estimaciones privadas apuntan a que las compras de individuos podrían mantenerse entre u$s1.500 millones y u$s2.000 millones mensuales.

Con todo, las expectativas cambiarias permanecen contenidas y, por ahora, el mercado no descarta que una aceleración más marcada de la demanda de cobertura recién aparezca durante 2027.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 14 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.487,5 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 14 de agosto

El dólar CCL cerró a $1.611,2 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 14 de agosto

El dólar MEP cerró a $1.528,61 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 14 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 14 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.570,1, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 14 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s62.960, según Binance.