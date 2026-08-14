Industria: el uso de la capacidad instalada rebotó en junio, pero las máquinas ociosas siguen arriba del 40%

La utilización de la capacidad de la industria mejoró marginalmente en junio, pero aún mantiene un nivel de más de 40% de máquinas ociosas. Las fábricas utilizaron el 59,1% de su capacidad instalada , frente al 58,9% registrado en el mismo mes del año pasado, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

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De esta manera, el indicador volvió a ubicarse cerca del 60%, aunque aún hay un 40,9% de la capacidad instalada de la industria permaneció ociosa . El avance general estuvo explicado principalmente por algunos sectores vinculados a la producción de acero, alimentos y refinación de petróleo .

Respecto a mayo, la utilización de la maquinaria también mostró un rebote, ya que en ese mes había caído al 58,3% . La mejora se da en paralelo que la industria subió 0,9% respecto de mayo y 2% en comparación con junio de 2025. Si bien se trató de uno de los mejores datos de los últimos 12 meses, en el primer semestre el sector produjo 2,2% menos que en el mismo período de 2025 y los analistas observan más una dinámica de estancamiento que un rebote sostenido.

El mejor desempeño de junio correspondió a refinación de petróleo , con una utilización del 86,7%, seguida por industrias metálicas básicas , con 68,7%; sustancias y productos químicos , con 67%; papel y cartón , con 66,2%; y alimentos y bebidas , con 64,4%.

Desagregando por sectores, se observa que la industria automotriz utilizó apenas el 45,5% de su capacidad instalada , mientras que la metalmecánica, sin contar automotores, llegó al 41,5% .

En tanto, productos de caucho y plástico presentó el menor nivel de utilización, con 41%. También quedaron por debajo del promedio los productos del tabaco, con 46,3%; los textiles, con 46,6%; los minerales no metálicos, con 51,8%; y edición e impresión, con 53,5%.

En algunos de estos sectores, además, la situación empeoró frente a un año atrás. Es el caso de la industria automotriz, que utilizó apenas el 45,5% de la capacidad instalada, mientras que un año atrás estaba en 52%. Se trata de una caída de 6,5 puntos porcentuales.

La metalmecánica también retrocedió desde el 45,9% hasta el 41,5%, relacionado con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico. En esos segmentos, la fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 27,9% interanual y la de aparatos de uso doméstico, 22,9%, según el IPI manufacturero.

Acero, alimentos y petróleo explicaron la mejora

Entre los sectores que empujaron el indicador general se destacó la industria siderúrgica. Las industrias metálicas básicas utilizaron el 68,7% de su capacidad, por encima del 64,3% de junio del año pasado. Según datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo presenta un aumento interanual de 8,2% en el mes bajo observación.

La refinación del petróleo presenta un nivel de utilización de la capacidad instalada de 86,7%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (83,2%), gracias al mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo.

También mejoró la utilización en alimentos y bebidas, que pasó de 62,7% a 64,4%. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se explicó por la suba de la elaboración de aceites y subproductos de soja creció 3,1% interanual, mientras que la de girasol aumentó 15,6%.