Exitosa jornada de "Mujeres que impulsan la industria": más de 80 asistentes, cupos limitados y puesta en común para el crecimiento conjunto

Este viernes 7 de agosto desde primera hora de la mañana se llevó a cabo en la sala de telecomunicaciones de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ la jornada denominada “Mujeres que impulsan la industria” ; una actividad organizada en conjunto entre el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan (UISJ) y la Fundación FLOR, con el apoyo de la UNSJ. Con una demanda que superó las expectativas, representantes y actrices de distintos sectores productos no solo compartieron sus experiencias, sino que adquirieron herramientas para potenciar sus perfiles profesionales y laborales.

Belén Trincado, titular del Departamento Mujer de la (UISJ) precisó en diálogo con DIARIO DE CUYO que, tal como vienen sucediendo en el último año, cada evento que proponen desde el espacio les queda chico en torno a la demanda. “Vemos que hay una necesidad mayor de participar en estos espacios. Este evento era gratuito, con cupo limitado. La capacidad era para 80 e inscribimos un poco más, cerca de 120 personas, y la verdad que es lindo ver que la mayoría de las que se inscribieron nos acompañan y están disfrutando” , remarcó la empresaria local.

Tras las palabras de bienvenida y la presentación de cada una de las instituciones que formaron parte de la organización de la actividad, se dio paso al panel de “Formación de alto impacto”, donde desde la Fundación FLOR explicaron los distintos programas activos como las líneas de acción y formación que tienen vigente. La presencia de la institución no es menor, ya que tal como había adelantado Trincado, con esta actividad la fundación desembarca en San Juan, ya que se procedió a la firma de un convenio de colaboración entre ambos espacios.

Tal como estaba previsto, luego se dio paso al “Panel de Mujeres Empresarias”, un espacio donde cuatro mujeres compartieron sus inicios, los caminos recorridos, las adversidades y brindaron también conceptos alentadores para las oyentes que con atención y respeto siguiendo cada historia, tomando nota e incluso aplaudiendo en distintos momentos. Fueron parte del panel Florencia Gómez Lobato , socia fundadora y directora de AGC ingeniería Biomédica; Gabriela Carranza , socia gerente de Broker Andino; Rosita González Muñoz , socia y directora de Puente Cordón S.A Frutas La Niña Bonita; y Natalia González Weiber , fundadora y directora de la Escuela de Choferes.

Luego de un coffee break que sirvió de intercambio entre las asistentes, se continuó con la actividad “Tejiendo Redes de Negocio” y se finalizó la jornada con una charla sobre herramientas financieras, brindado tips y consejos indispensables para que las mujeres, más que nada aquellas que están iniciando en el emprendedurismo, sepan qué ofrece el mercado y con qué se pueden encontrar.

“Este es un espacio creado para reunir mujeres empresarias, emprendedoras, profesionales, para que cuenten sus experiencias y también para que conozcan herramientas que les permitan seguir desarrollándose en su actividad y escalando. De esa manera, desde el Departamento buscamos seguir fortaleciendo el liderazgo femenino en la provincia”; precisó Trincado.

Trabajo articulado y las acciones previstas por el Departamento Mujer de la UISJ para el resto del año

El Departamento Mujer tiene 9 años y es una de las áreas más antiguas en la órbita de cámaras o asociaciones que existe en San Juan. Desde su creación hasta la actualidad, cada una de las personas que lo ha coordinado e integrado ha trabajado arduamente para no solo potenciar el rol de la mujer en el rubro industrial, sino también para desarrollar líneas de acción que aporten al trabajo en conjunto, sin distinción de género.

Al respecto, Trincado analizó: “Cuando iniciamos teníamos un permanente cuestionamiento de por qué un departamento mujer si en definitiva para crecer no teníamos que diferenciarnos. Nosotras en las reuniones evaluábamos mucho esta situación, y decidimos mantenernos como departamento porque creemos que a partir de ahí impulsamos actividades, acciones y brindamos herramientas que fortalecen a nuestra cámara. Nosotros no llegamos a debilitar sino a fortalecer y a partir de ahí trabajar en equipo hombres y mujeres, porque lo que necesitamos y la provincia necesita es la complementariedad entre todos, pero desde el Departamento Mujer se realizan acciones que surgen de la naturaleza femenina”.

Y concluyó: “Eso hizo que actualmente lejos de pensar en algún momento en diluir el departamento, ha hecho que cada una de las cámaras, cada una de las instituciones armen departamentos o grupos de mujeres donde lo único que hacen es potenciar a cada uno de los esos lugares desarrollan. Trabajamos juntos en equipo, eso es lo que predicamos y a partir de ahí todas estas alianzas son las que nos fortalecen”.

De cara a lo que se viene, Trincado adelantó que p ara septiembre, la UISJ tiene prevista una actividad junto a Voces Vitales, con la participación de referentes nacionales como Laura Fariña y Ana maría Urritua para brindar una capacitación gratuita a mujeres. También se encuentra en preparación una Misión Industrial a Buenos Aires, que incluirá visitas a industrias y una agenda institucional. La delegación prevé además participar de un desayuno en la Unión Industrial Argentina y de la entrega de los Premios FLOR.