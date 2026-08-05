Del intercambio a la acción: un encuentro buscará fortalecer el liderazgo de mujeres en la industria sanjuanina

La capacitación, el intercambio de experiencias y la generación de redes serán los pilares de "Mujeres que impulsan la industria" , una jornada organizada por el Departamento de Mujer de la Unión Industrial de San Juan (UISJ) junto a Fundación FLOR, con el acompañamiento de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ. La actividad será gratuita y cuenta con cupos limitados.

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La iniciativa marcará además el inicio de una alianza estratégica entre Fundación FLOR y la UISJ, que buscará sostener en el tiempo acciones de formación, liderazgo y vinculación para mujeres que desarrollan su actividad en distintos sectores productivos. "La propuesta nace de una alianza entre el Departamento de Mujer y Fundación FLOR, una organización con mucha trayectoria en el desarrollo del liderazgo y en la promoción de la diversidad en los ámbitos de toma de decisiones" , explicó a DIARIO DE CUYO la titular del Departamento de Mujer de la Unión Industrial, Belén Trincado.

La empresaria destacó que la incorporación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño aporta un respaldo institucional fundamental para el proyecto. "Queríamos que nos brindara un marco académico para favorecer el intercambio de experiencias", señaló.

El encuentro está dirigido a mujeres empresarias, profesionales y emprendedoras, quienes podrán participar de espacios de capacitación y escuchar testimonios de referentes que compartirán sus experiencias en la gestión y el liderazgo. "Habrá paneles integrados por mujeres del Departamento de Mujer y de Fundación FLOR, además de otro espacio donde se presentarán herramientas concretas para el desarrollo profesional" , indicó Trincado.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la firma de un convenio de colaboración entre la Unión Industrial de San Juan y Fundación FLOR, que formalizará el trabajo conjunto para impulsar nuevas actividades.

Sobre esto, Trincado explicó: "Se firmará un convenio de colaboración dando un marco a todo lo que generamos. Será un acuerdo de ayuda mutua para desarrollar capacitaciones, networking, relaciones y redes, además de difundir el trabajo de ambas instituciones".

Fundación FLOR fue creada en 2012 y trabaja en la formación y transformación de líderes responsables, promoviendo organizaciones más sostenibles, diversas e inclusivas. Su desembarco en San Juan permitirá acercar programas y herramientas que ya se implementan en otras provincias.

Si bien Trincado aclaró que la actividad no está enfocada exclusivamente en la minería, reconoció que ese sector aparece como una oportunidad de desarrollo para algunos de los programas que impulsa la fundación. "No está apuntado directamente a la minería, aunque el interés de Fundación FLOR también está puesto en ese sector porque existen programas específicos que podrían ser incorporados por las grandes empresas operadoras", sostuvo.

Formación, experiencias y financiamiento, los ejes a abordar en "Mujeres que impulsan la industria"

La actividad se desarrollará el viernes 7 de agosto, de 8:30 a 12:30 horas, en la Sala de Teleconferencias de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Durante la jornada se abordarán tres grandes ejes: las experiencias de mujeres empresarias, la formación de alto impacto y el acceso a herramientas de financiamiento.

El cronograma comenzará a las 8.30 con la acreditación y continuará con la apertura institucional. Luego se desarrollará una capacitación sobre liderazgo y desarrollo profesional, seguida por un panel de mujeres empresarias que compartirán casos reales, desafíos y aprendizajes.

Tras un coffee break, la agenda incluirá exposiciones sobre los desafíos de conducir una pyme, la construcción de redes de negocios y un bloque dedicado a los programas de financiamiento, aportes no reembolsables (ANR) y otras herramientas de apoyo para el sector productivo.

Desde la organización remarcaron que la participación será gratuita, aunque con cupos limitados debido a la capacidad del espacio. Las personas interesadas deberán completar previamente el siguiente formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTcPrScToxcfEMnXSBBW3ZgI9Sip2neLb4CT_ku7ChvfkCWA/viewform?pli=1