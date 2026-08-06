CASETIC reunió por primera vez a mujeres del sector tecnológico para crear una red de liderazgo en San Juan

Con el objetivo de transformar los contactos profesionales en oportunidades de crecimiento, mujeres que se desempeñan en distintos ámbitos de la tecnología participaron del primer encuentro de networking organizado por el Departamento Mujer de CASETIC . La jornada reunió a referentes de empresas de software, minería, organismos públicos, instituciones educativas, startups y proyectos vinculados a la innovación, en una convocatoria que buscó sentar las bases para futuras alianzas y acciones conjuntas.

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El encuentro se pensó como un espacio de intercambio para identificar intereses comunes y comenzar a construir una red que fortalezca la participación femenina en un sector donde, aseguraron, aun hay mayor presencia masculina, sobre todo en cargos jerárquicos y de toma de decisiones. "La idea de este primer encuentro es hacer networking, conocernos entre las socias y amigas de CASETIC, encontrar sinergias y planificar algunas acciones para lo que queda del año" , explicó a DIARIO DE CUYO Rosario Ahumada, titular del Departamento de Mujeres de la cámara.

La dirigente señaló que, si bien la industria tecnológica ofrece condiciones laborales favorables para conciliar el desarrollo profesional con la vida personal, la presencia femenina aún es reducida. Según indicó, las mujeres representan cerca del 20% del sector y son todavía menos las que alcanzan posiciones de liderazgo.

"Es una industria muy amigable para la mujer porque ofrece mucha flexibilidad y, en general, se trabaja por objetivos. Queremos dar a conocer esas ventajas para que más mujeres se animen a incorporarse" , sostuvo.

El primer encuentro del Departamento de la Mujer se realizó en la Casa Cobre del Edificio Del Bono Suite. Uno de los conceptos que atravesó toda la jornada fue el valor de las redes profesionales. Con relación a ello, Ahumada explicó que las mujeres son excelentes creadoras de redes para la vida personal, pero muchas veces esas estrategias no se trasladan al ámbito profesional. Es precisamente desde ese punto donde parten para generar vínculos para que esas sinergias se conviertan en oportunidades para otras mujeres.

La convocatoria reunió perfiles muy diversos. Entre las asistentes hubo representantes del Instituto de Investigación, Innovación y Desarrollo; profesionales del área informática del Gobierno de San Juan; ejecutivas de empresas tecnológicas como Minexus y Tecnovo; emprendedoras de marketing digital, biometría y desarrollo de aplicaciones; especialistas en inteligencia artificial vinculadas al proyecto minero Los Azules; integrantes de pymes tecnológicas; representantes de la Fundación Banco San Juan y profesionales dedicadas a planificación financiera, entre otras.

Esa diversidad fue uno de los aspectos más valorados por las participantes, ya que permitió poner en común experiencias de sectores diferentes que hoy encuentran un punto de encuentro en la transformación digital.

Durante las presentaciones también quedó en evidencia otro objetivo del espacio: convocar a mujeres que trabajan para grandes empresas tecnológicas desde San Juan, muchas veces de manera remota y sin participar activamente del ecosistema local.

"Sabemos que hay mujeres que trabajan para empresas como Mercado Libre o Accenture y que están en sus casas. Este es un llamado para que se acerquen, queremos conocerlas y vincularnos", compartió Ahumada ante las asistentes.

El encuentro concluyó con una dinámica de preguntas disparadoras para identificar temas de interés común y definir futuras líneas de trabajo. La intención es que las conversaciones iniciadas durante la jornada se traduzcan en alianzas, nuevos proyectos y más espacios de intercambio entre mujeres que hoy ocupan distintos lugares dentro del universo tecnológico sanjuanino.

El cronograma de actividades del Departamento Mujer de la CASETIC incluye una continuidad de encuentros y acciones que se puedan ejecutar en lo que queda del año, teniendo en cuenta que es mucho lo que se puede hacer y se están dando los primeros pasos.