Proyecto Coral: el nuevo desarrollo inmobiliario que comienza a tomar forma en la Capital

Un nuevo desarrollo inmobiliario comienza a tomar forma en Capital. Se trata de Complejo Coral , el proyecto de Codeex Construcciones que integra viviendas y locales comerciales en una misma propuesta y que ya avanza con un diseño pensado especialmente para las condiciones climáticas de San Juan.

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En diálogo con DIARIO DE CUYO , Fabricio Corallo, socio y gerente de Codeex, explicó que la idea central del proyecto fue priorizar la calidad de vida por sobre la maximización de metros construidos, con un enfoque puesto en la ventilación, la orientación y el confort interior.

Ubicado en General Paz 1165 Oeste, entre Urquiza y Santiago Navarro , Coral se desarrolla en una zona consolidada de Capital, con buena conectividad hacia el centro y la Circunvalación. El complejo contempla 18 unidades en total: 3 locales comerciales, 2 departamentos de un dormitorio y 13 unidades de dos dormitorios , además de espacios comunes que buscan acompañar la vida cotidiana de los futuros residentes.

El desarrollo tendrá una superficie total de 2.183,88 m² , distribuidos entre 457,26 m² en planta baja; 558,73 m² en el primer piso; 515,17 m² en el segundo; 512 m² en el tercero y 140,72 m² de terraza .

Corallo remarcó que el diseño no buscó ocupar al máximo el terreno, sino adaptarse a sus condiciones naturales. “No buscamos llenar de metros cuadrados el terreno, sino que haya un equilibrio entre los metros cuadrados, ventilaciones y orientaciones”, señaló en diálogo con este medio.

Uno de los ejes del proyecto es el aprovechamiento de los vientos del sudeste, que influyeron directamente en la disposición de los bloques. “Todos los locales y los departamentos de planta alta van a tomar esos vientos surestes”, explicó, destacando que esa decisión impacta directamente en el confort térmico de los espacios durante gran parte del año.

Actualmente, la obra ya registra entre un 10% y 15% de avance, con trabajos concentrados en fundaciones y estructura inicial. De los tres bloques previstos, dos ya cuentan con sus fundaciones ejecutadas y la empresa se prepara para avanzar sobre el bloque frontal, mientras continúa el crecimiento de la estructura.

La obra de Complejo Coral avanza en Capital con trabajos sobre fundaciones, losas y estructura de los distintos bloques proyectados. Foto: Gentileza Codeex

Vista aérea del predio donde se construye Coral, un desarrollo de más de 2.180 m² que combinará viviendas, locales comerciales y espacios comunes. Foto: Gentileza Codeex

Viviendas amplias, locales flexibles y financiación propia

Además del enfoque arquitectónico, Coral busca diferenciarse por la funcionalidad de sus espacios. Las unidades fueron concebidas con superficies generosas y bien resueltas, pensadas para evitar la sensación de encierro y favorecer una vida cotidiana más cómoda.

El proyecto apunta a quienes valoran diseño, funcionalidad y confort, con ambientes amplios, buena iluminación y terminaciones de calidad. También busca combinar materiales innovadores y una paleta de colores armónica, como parte de una propuesta arquitectónica contemporánea.

En ese sentido, Coral apunta a distintos perfiles de usuarios: desde familias de hasta cuatro integrantes que necesitan ambientes funcionales y bien distribuidos, hasta jóvenes que buscan independizarse y acceder a su primera vivienda propia. Para ello, se proponen tipologías variadas y espacios comunes que buscan promover la vida al aire libre y el encuentro entre vecinos.

“Buscamos que sean dimensiones cómodas, no un departamento chico e incómodo”, afirmó Corallo, subrayando que el objetivo es ofrecer viviendas que acompañen distintas etapas de la vida familiar o profesional.

El proyecto también incluye tres locales comerciales, cada uno con salón, baño y kitchenette privada, y con posibilidad de adaptación a distintos usos. Incluso, según explicó el directivo, uno de los bloques fue diseñado con estructura flexible para transformarse en oficinas si la demanda del mercado lo requiere, lo que amplía su potencial de uso a futuro.

En cuanto a la comercialización, Codeex ofrece financiación propia, con anticipo y cuotas durante la obra, además de esquemas que pueden extenderse incluso después de la entrega, buscando facilitar el acceso a la inversión inmobiliaria en un contexto económico desafiante. “Podemos ir financiándolo hasta que se entregue el edificio e incluso un poco más”

El complejo también sumará terrazas, SUM con parrillero, cocheras, bicicleteros y espacios verdes, con terminaciones orientadas a un segmento medio-alto que busca confort, diseño y funcionalidad en un mismo lugar.

Un nombre con identidad y una obra que empieza a marcar presencia

El nombre del proyecto también tiene una impronta conceptual que atraviesa toda la propuesta, en referencia a la idea de un desarrollo que combina diseño, vida y armonía. “Nos gustaba cómo se presenta el coral en la naturaleza, sus formas y colores. Eso es lo que también hemos traducido al edificio”.







En un contexto donde la construcción en Capital sigue mostrando movimiento, Coral empieza a delinearse como una apuesta que busca diferenciarse no solo por su estética, sino también por su forma de habitar el espacio urbano. Con la obra en marcha y los primeros avances visibles, el proyecto comienza a dejar de ser una idea en planos para convertirse, lentamente, en parte del paisaje de la ciudad.