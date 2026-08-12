Sturzenegger habló de créditos hipotecarios en Expo Real Estate: "El sector financiero va a tener que movilizarse"

ENVIADA ESPACIAL A BUENOS AIRES. La Expo Real Estate Argentina reúne este miércoles y jueves a desarrolladores, inversores, inmobiliarias, constructoras y entidades financieras en el Hilton Buenos Aires. En la apertura participó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , quien expuso sobre el escenario económico y los desafíos del mercado inmobiliario.

Durante su presentación, el funcionario puso el foco en el financiamiento , el crédito hipotecario , el mercado de capitales y las regulaciones que alcanzan al sector. También planteó cuál debería ser el rol de los bancos para ampliar la oferta de préstamos y se refirió a la libertad de los consumidores para elegir servicios de los corredores inmobiliarios.

Uno de los principales ejes de la exposición de Federico Sturzenegger fue la necesidad de ampliar la cantidad de créditos hipotecarios disponibles. El ministro consideró que para lograrlo será necesario que el sector bancario movilice mayores recursos y genere nuevas alternativas de financiamiento.

"Para que podamos extender la cantidad de créditos hipotecarios un solo dos años en el fondo yo creo que el sector bancario tiene que salir", sostuvo Sturzenegger durante su presentación.

El funcionario vinculó el desarrollo del crédito hipotecario con el crecimiento de la economía y con las perspectivas sobre el valor del peso. En ese escenario, consideró que la compra de una propiedad puede convertirse en una alternativa atractiva para los inversores.

"Cuando uno piensa que el peso se va a hacer fuerte en qué tipo de inversión tiene que haber, no el doble de eso sería hacer una moneda pero un departamento no una propiedad", planteó.

A partir de esa perspectiva, Sturzenegger sostuvo que el crecimiento económico puede generar un escenario favorable para el mercado inmobiliario. "En realidad la inversión en el mercado es una inversión particularmente atractiva en el contexto del crecimiento", afirmó.

El Gobierno analiza nuevas herramientas para financiar créditos UVA

Durante su exposición en la Expo Real Estate Argentina, Sturzenegger también se refirió al financiamiento de los bancos y a la necesidad de generar mecanismos que permitan ampliar los fondos disponibles para otorgar préstamos.

El ministro explicó que una de las dificultades está relacionada con la necesidad de que las entidades financieras cuenten con depósitos para poder ofrecer créditos. En ese punto, planteó al mercado de capitales como una alternativa para conectar el ahorro con el financiamiento. "Lo que hubiera hecho una cartera de créditos vendiendo UVA más 8 o 9 o 10 es un producto bastante interesante", señaló.

Para Sturzenegger, el desarrollo de este tipo de instrumentos permitiría generar mayor competencia entre quienes ofrecen financiamiento y ampliar el mercado de crédito. "Me parece que podríamos desarrollar ese mercado de tomadores de capital y crédito y de su competencia en el mercado", sostuvo el funcionario.

Federico Sturzenegger participó de la apertura de la Expo Real Estate Argentina en el Hilton Buenos Aires. Melisa Sbrocco

El ministro también anticipó que el Gobierno trabaja en una reforma de los fondos de capitales que será enviada al Congreso. Dentro de los instrumentos que mencionó durante su exposición apareció el crowdfunding, al que vinculó con la posibilidad de financiar proyectos a partir de aportes de distintos inversores.

Sobre este mecanismo, cuestionó el nivel de complejidad de algunas regulaciones. "La ley de crowdfunding lo que hizo fue, como a veces ocurre en muchas leyes, a veces le ponemos leyes que son tan complejas de cumplir que entonces nadie las cumple", afirmó.

Sturzenegger planteó una menor cantidad de obligaciones para las operaciones inmobiliarias

Otro de los puntos de la exposición estuvo relacionado con los corredores inmobiliarios y los costos que tienen las transacciones de propiedades. Sturzenegger explicó que el Gobierno busca aplicar un criterio general de desregulación basado en reducir las obligaciones y ampliar la libertad de elección.

"Nosotros partimos de la base de un principio filosófico que lo aplicamos a todos en la vida, que es que tenemos que tener menos cosas obligatorias y más optativas", sostuvo el ministro.

A partir de ese principio, planteó que los servicios profesionales deberían ser contratados por el valor que aportan y no exclusivamente porque una norma establezca su obligatoriedad. "Cuando alguien ofrece un servicio, ese servicio se tiene que ofrecer no porque el Estado te obliga a contratarlo, sino porque ese servicio aporta un valor que el cliente valora", explicó.

El funcionario aclaró que este planteo no significa que los corredores inmobiliarios dejen de tener un lugar en las operaciones. Por el contrario, reconoció que los compradores y vendedores pueden continuar recurriendo a ellos cuando consideren que su intervención aporta seguridad. "Si el corredor ofrece esa seguridad, que seguramente que lo hace, y que estoy seguro que la gran mayoría de las transacciones los van a seguir buscando, pero es absolutamente fenómeno", afirmó Sturzenegger.

La desregulación como eje para reducir trabas en el mercado inmobiliario

La situación de los corredores inmobiliarios fue presentada por Sturzenegger como parte de una política de desregulación más amplia. El ministro sostuvo que el objetivo es reducir las obligaciones que, según su mirada, limitan las decisiones de los individuos y las empresas. "Creo que nosotros tratamos de sacarle al individuo la obligatoriedad de las cosas y darle más libertad para que la elija", afirmó durante la exposición.

Sturzenegger vinculó esta política con las medidas que el Gobierno viene aplicando sobre distintas actividades económicas. En ese sentido, aseguró que ya se eliminaron miles de regulaciones. "Ya hemos hecho 16.000 estas regulaciones en un montón de instituciones", sostuvo el ministro ante los participantes de la Expo Real Estate Argentina.

Para el funcionario, la reducción de trabas regulatorias forma parte de una estrategia más amplia para acompañar el crecimiento económico y generar nuevas condiciones para la actividad privada.