El valor de la firma de un técnico: un aval clave para el desarrollo sanjuanino

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En el entramado productivo de San Juan, la labor de los mandos medios e intermedios resulta fundamental para sostener tanto la obra pública como el crecimiento industrial y minero. Al frente del Consejo Profesional Técnico de San Juan (CPTSJ), Ricardo Coria lidera una entidad pionera en la Argentina que hoy roza los mil matriculados y busca posicionarse como un actor estratégico ante los desafíos de la economía provincial.

"Nosotros otorgamos la matrícula a todos los profesionales técnicos egresados de escuelas industriales", explica Ricardo Coria al detallar el alcance de la institución que encabeza. La nómina abarca a graduados como maestro mayor de obras, técnicos conductores, electromecánicos, electricistas, viales, hidráulicos y especialistas en higiene y seguridad. "Deben pasar por el Consejo para que se les otorgue la matrícula, que por supuesto es gratis; lo único que pagan es la matrícula anual y con eso ya están habilitados para presentar los trabajos en las distintas reparticiones públicas y privadas", precisa el dirigente sobre el trámite institucional que hoy alcanza a cerca de mil profesionales en todas las especialidades.

Fundado en 1952, el CPTSJ ostenta una condición singular en el mapa profesional del país. "Somos el primer Consejo que se independiza; en otras provincias hay profesionales que están bajo un mismo Consejo entre arquitectos, ingenieros y técnicos, pero nosotros creamos nuestro propio Consejo", destaca Coria sobre la identidad de la entidad radicada en calle San Agustín 146 Oeste, Capital.

Uno de los pilares de la institución apunta a jerarquizar la labor cotidiana a través de servicios de apoyo y formación continua. El Consejo ofrece asesoría legal y contable sin costo para orientar a los matriculados sobre el encuadre tributario y contractual más conveniente según el volumen de sus actividades. A su vez, mantiene un esquema constante de cursos orientados a responder a demandas concretas de las obras. "Hemos dado muchos cursos sobre cómputo y presupuesto, que es una cosa muy necesaria para la obra y para las empresas que andan buscando. No es fácil y no todo el mundo le da la importancia que debe tener", remarca Coria.

En ese sentido, el presidente del organismo pone el foco en la necesidad de desterrar vicios habituales a la hora de cotizar la mano de obra, como la costumbre de cobrar por boca en las instalaciones eléctricas. "Lo que tienen que hacer es un análisis de precio para saber cuánto cuesta una caja, un cable o un caño, y cuánto se demora una persona en hacer ese trabajo, para poder llegar al número que corresponde", enfatiza sobre la metodología que buscan inculcar en la práctica profesional. Para responder a esa necesidad, la entidad prepara el relanzamiento de sus talleres sobre cómputo y presupuesto, además de capacitaciones específicas sobre montaje de andamios y trabajo en altura.