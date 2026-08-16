Quién era el hombre que murió tras quedar atrapado durante el brutal choque en Mar del Plata

La víctima fatal del violento siniestro vial ocurrido durante la madrugada del sábado en Mar del Plata fue identificada como Maximiliano Nahuel Vandecaveye, un hombre de 36 años oriundo de Corrientes que se había radicado en la ciudad costera en busca de una oportunidad laboral vinculada con la actividad pesquera.
El accidente ocurrió alrededor de las 2.30 en la zona de Cerrito y Magallanes, en el barrio Las Avenidas. Según las primeras actuaciones, una Toyota RAV4 y un Volkswagen Gol Trend, ambos conducidos por jóvenes de 21 años, protagonizaron una colisión. Tras el impacto, la camioneta perdió el control, volcó y terminó subiéndose a la vereda.
En ese momento, varias personas se encontraban frente a un almacén. La RAV4 las embistió y luego impactó contra el frente del comercio, que quedó severamente destruido.
Quedó atrapado contra una reja
Vandecaveye había quedado atrapado contra una estructura del local, inmóvil y con lesiones de extrema gravedad. Fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde murió horas después.
De acuerdo con la autopsia realizada por la Policía Científica, el hombre sufrió un aplastamiento que le provocó graves lesiones internas, entre ellas daños en los riñones y una hemorragia interna, que finalmente ocasionó su muerte.
El hombre se encontraba frente al almacén junto a un amigo, Héctor Fernández, de 38 años, cuando ocurrió el impacto. Ambos esperaban para comprar cuando la camioneta se descontroló y avanzó hacia la vereda.
Maximiliano Vandecaveye tenía 36 años y era oriundo de Corrientes (Facebook: Radio Austral Correntina)
Cinco personas resultaron heridas
Además de la víctima fatal, otras personas resultaron heridas como consecuencia del siniestro. Entre ellas había jóvenes de 17 y 18 años y hombres mayores de edad.
Según la información actualizada, varios de los lesionados fueron dados de alta, mientras que otro permanecía internado a la espera de una intervención quirúrgica por una lesión en la cadera. Ninguno de los heridos tendría riesgo de vida.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos, Policía Científica y personal de Tránsito Municipal. Los dos conductores involucrados fueron sometidos a controles de alcoholemia, que dieron resultado negativo.
La investigación quedó en manos del fiscal Germán Vera Tapia, de la Fiscalía de Delitos Culposos, que busca establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las responsabilidades de los dos conductores.