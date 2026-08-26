Animales ponzoñosos en San Juan: Salud refuerza los protocolos de atención en hospitales departamentales

Ante la necesidad de optimizar la capacidad de respuesta en todo el territorio provincial, la cartera sanitaria intensificó un plan de actualización enfocado en la atención de accidentes provocados por animales ponzoñosos (como serpientes, escorpiones y arañas).

Caminar: qué pasa si una persona lo hace 30 minutos todos los días durante un mes

ANMAT dio de baja la habilitación de una distribuidora de medicamentos: cuál es y qué pasó

Las jornadas, impulsadas de manera articulada, buscan dotar al personal de herramientas teóricas y prácticas para agilizar el diagnóstico clínico y definir los pasos a seguir ante una urgencia médica.

Identificación y clínica: Reconocimiento de las especies de mayor presencia en la región, sus manifestaciones clínicas y el cuadro de envenenamiento.

Protocolos de actuación: Pautas claras sobre los primeros auxilios que deben aplicarse en centros de salud periféricos y hospitales de referencia.

Vigilancia y recursos: Coordinación en la distribución, disponibilidad y stock de los sueros antiveneno en cada departamento para evitar demoras críticas en la aplicación.

Cronograma en los hospitales departamentales

El ciclo de formación presencial se desarrolla de forma federal en distintos puntos de la provincia:

Jueves 27 de agosto: Hospital Dr. Ventura Lloveras (Sarmiento) – 09:30 h.

Viernes 28 de agosto: Hospital Dr. Aldo Cantoni (Calingasta) – 10:00 h / Hospital de Barreal – 13:00 h.

Lunes 31 de agosto: Hospital Dr. Federico Cantoni (Pocito) – 11:00 h.

Jueves 3 de septiembre: Hospital Dr. Tomás Perón (Jáchal) – 09:30 h.

Jueves 10 de septiembre: Hospital Dr. Alejandro Albarracín (Valle Fértil) – 10:00 h.

Con esta estrategia, el sistema de salud busca blindar la atención primaria y descentralizar el manejo de emergencias toxicológicas, garantizando una respuesta rápida y coordinada en cada rincón sanjuanino.