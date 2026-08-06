    • 6 de agosto de 2026 - 13:12

    Nuevos talleres culturales en el Ferro Urbanístico

    Están abiertas las Inscripciones para capacitaciones artísticas de música, actuación y danza dirigidas a todas las edades.

    El Ferro Urbanístico suma talleres de diversas disciplinas, arancelados, para principiantes y avanzados.&nbsp;

    El Ferro Urbanístico suma talleres de diversas disciplinas, arancelados, para principiantes y avanzados. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte dio inicio al segundo ciclo de talleres 2026 en Espacios Compartidos, ubicado en el Ferro Urbanístico. La propuesta reúne múltiples disciplinas artísticas dirigidas a todas las edades, con el objetivo de brindar capacitaciones en danza, música y actuación durante la segunda mitad del año.

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    La oferta contempla modalidades aranceladas y cuenta con opciones semanales y mensuales destinadas tanto a principiantes como a niveles avanzados.

    Los nuevos talleres de Espacios Compartidos

    Taller de canto

    Espacio de formación vocal sin requisito de experiencia previa.

    • Horario: Lunes de 18:00 a 19:30 h.

    • Costo: $40.000 mensuales.

    • Contacto e inscripción: 2645652863 / Instagram: @tiempodecanto.

    Taller de stand up

    Capacitación centrada en la estructura del chiste, estilo propio y manejo escénico. Consta de 8 clases.

    • Horario: Sábados de 11:00 a 12:30 h.

    • Costo: $45.000 mensuales.

    • Contacto e inscripción: 2644051058.

    Taller de danza

    Entrenamiento escénico enfocado en danza folklórica tradicional y estilización.

    • Horario: Lunes de 21:30 a 23:30 h.

    • Costo: $30.000 mensuales.

    • Contacto e inscripción: 2645747258 / Instagram: @ale_almarcha.

    Taller de bollywood dance

    Curso de 7 clases orientado a la exploración corporal a través de ritmos característicos.

    • Horario: Miércoles de 15:00 a 16:30 h.

    • Costo: $37.000 mensuales ($6.500 por clase).

    • Contacto e inscripción: 3517723501.

    Taller de coro (Nuevos Vientos)

    Espacio de ensayo coral destinado a adultos desde los 45 años.

    • Horario: Martes de 16:00 a 19:00 h y jueves de 17:00 a 19:00 h.

    • Costo: $26.000 mensuales.

    • Contacto e inscripción: 2644126903 / 2644748002 / 2644559092.

    Taller de candombe

    Taller vivencial sobre ritmos afrodescendientes. No requiere experiencia previa y cuenta con cupo limitado.

    • Horario: Jueves de 19:00 a 21:00 h.

    • Contacto e inscripción: WhatsApp al 2644519025.

    Taller de folclore

    Aborda danzas tradicionales, estilización y malambo mixto para niveles principiante y avanzado. Duración: 1 mes.

    • Horario: Miércoles a las 21:30 h.

    • Costo: $20.000.

    • Contacto e inscripción: 2644756608.

    Taller de murga uruguaya

    Enseñanza de canto y batería murguera con presentación final. Consta de 4 clases.

    • Horario: Martes a las 21:00 h.

    • Costo: $20.000.

    • Contacto e inscripción: 2645720349.

    Taller de teatro inclusivo

    Formación escénica para personas con discapacidad a partir de los 14 años que cuenten con independencia social (alimentación, traslado e higiene).

    • Horario: Jueves de 16:30 a 18:30 h.

    • Contacto e inscripción: 2644606316.

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