Nuevos talleres culturales en el Ferro Urbanístico

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte dio inicio al segundo ciclo de talleres 2026 en Espacios Compartidos, ubicado en el Ferro Urbanístico. La propuesta reúne múltiples disciplinas artísticas dirigidas a todas las edades, con el objetivo de brindar capacitaciones en danza, música y actuación durante la segunda mitad del año.
La oferta contempla modalidades aranceladas y cuenta con opciones semanales y mensuales destinadas tanto a principiantes como a niveles avanzados.
Los nuevos talleres de Espacios Compartidos
Taller de canto
Espacio de formación vocal sin requisito de experiencia previa.
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Horario: Lunes de 18:00 a 19:30 h.
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Costo: $40.000 mensuales.
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Contacto e inscripción: 2645652863 / Instagram: @tiempodecanto.
Taller de stand up
Capacitación centrada en la estructura del chiste, estilo propio y manejo escénico. Consta de 8 clases.
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Horario: Sábados de 11:00 a 12:30 h.
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Costo: $45.000 mensuales.
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Contacto e inscripción: 2644051058.
Taller de danza
Entrenamiento escénico enfocado en danza folklórica tradicional y estilización.
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Horario: Lunes de 21:30 a 23:30 h.
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Costo: $30.000 mensuales.
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Contacto e inscripción: 2645747258 / Instagram: @ale_almarcha.
Taller de bollywood dance
Curso de 7 clases orientado a la exploración corporal a través de ritmos característicos.
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Horario: Miércoles de 15:00 a 16:30 h.
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Costo: $37.000 mensuales ($6.500 por clase).
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Contacto e inscripción: 3517723501.
Taller de coro (Nuevos Vientos)
Espacio de ensayo coral destinado a adultos desde los 45 años.
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Horario: Martes de 16:00 a 19:00 h y jueves de 17:00 a 19:00 h.
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Costo: $26.000 mensuales.
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Contacto e inscripción: 2644126903 / 2644748002 / 2644559092.
Taller de candombe
Taller vivencial sobre ritmos afrodescendientes. No requiere experiencia previa y cuenta con cupo limitado.
Taller de folclore
Aborda danzas tradicionales, estilización y malambo mixto para niveles principiante y avanzado. Duración: 1 mes.
Taller de murga uruguaya
Enseñanza de canto y batería murguera con presentación final. Consta de 4 clases.
Taller de teatro inclusivo
Formación escénica para personas con discapacidad a partir de los 14 años que cuenten con independencia social (alimentación, traslado e higiene).