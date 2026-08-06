Nuevos talleres culturales en el Ferro Urbanístico

Están abiertas las Inscripciones para capacitaciones artísticas de música, actuación y danza dirigidas a todas las edades.

El Ferro Urbanístico suma talleres de diversas disciplinas, arancelados, para principiantes y avanzados.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte dio inicio al segundo ciclo de talleres 2026 en Espacios Compartidos, ubicado en el Ferro Urbanístico. La propuesta reúne múltiples disciplinas artísticas dirigidas a todas las edades, con el objetivo de brindar capacitaciones en danza, música y actuación durante la segunda mitad del año.

La oferta contempla modalidades aranceladas y cuenta con opciones semanales y mensuales destinadas tanto a principiantes como a niveles avanzados.

Los nuevos talleres de Espacios Compartidos Taller de canto Espacio de formación vocal sin requisito de experiencia previa.

Horario: Lunes de 18:00 a 19:30 h.

Costo: $40.000 mensuales.

Contacto e inscripción: 2645652863 / Instagram: @tiempodecanto. Taller de stand up Capacitación centrada en la estructura del chiste, estilo propio y manejo escénico. Consta de 8 clases.

Horario: Sábados de 11:00 a 12:30 h.

Costo: $45.000 mensuales.

Contacto e inscripción: 2644051058. Taller de danza Entrenamiento escénico enfocado en danza folklórica tradicional y estilización.