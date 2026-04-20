Axel regresará a San Juan para encontrarse con sus fans

El intérprete de "Amo" llegará durante el mes de septiembre, en el marco de su tour nacional "Así Vivir - 2026".

Axel confirmó su presentación en la provincia como parte de su tour

El reconocido cantautor argentino Axel confirmó oficialmente su regreso a San Juan en el marco de su nueva gira nacional "Así Vivir - Tour 2026". El artista se reencontrará con el público sanjuanino para presentar en vivo su último material discográfico y celebrar su trayectoria.

Esta ambiciosa gira, que recorrerá 14 ciudades argentinas a partir de septiembre, marca la presentación oficial de su álbum "Vuelve", cuyo segundo corte es "Así vivir". Este disco, lanzado en 2024, tras siete años de silencio creativo, contiene 12 canciones profundas y humanas que reflejan la madurez del artista, como El Motivo, Abismo y Efecto Dominó.

axel "Vuelve" será el gran protagonista del tour de Axel

Además de las nuevas composiciones, el espectáculo promete un recorrido emocional por los clásicos que lo consagraron como uno de los músicos más populares del habla hispana.

La palabra de Axel a sus seguidores "Mi vida estuvo marcada por desafíos que no elegí, pero sí elegí cómo atravesarlos. Con caídas, con dudas, con tristeza y también con fe, resiliencia y gratitud. Este nuevo tour se llama Así Vivir porque quiero compartirles las canciones que nacieron en la luz y las que nacieron en la sombra. Canciones de siempre como nunca antes y el disco VUELVE completo, que marcó una etapa profunda en mi camino. Así vivir es elegir quedarse, amar, seguir. Es elegir encontrarnos, mirarnos a los ojos y recordar que nunca estuve solo porque siempre estuvieron ustedes", expresó el músico, que realizó más de 70 conciertos el año pasado.