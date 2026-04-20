Revelan detalles del accidente doméstico fatal de Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni sacudió al mundo cultural y político. En medio del velorio, Carlos Rottemberg reveló detalles clave del hecho que derivó en su fallecimiento. Según explicó, el reconocido actor sufrió un accidente doméstico que desencadenó un cuadro grave.

Legado solidario: la donación que dejó Luis Brandoni muy cerca de San Juan antes de morir

El empresario teatral detalló que todo ocurrió el sábado 11 de abril. Brandoni estaba en su casa, sentado en una silla con ruedas, cuando se resbaló y golpeó su cabeza contra un escritorio , lo que generó un hematoma subdural.

En un primer momento, el diagnóstico era favorable. Los médicos esperaban que el hematoma se reabsorbiera , pero con el correr de los días el cuadro se complicó. Según relató Rottemberg, el deterioro comenzó entre martes y miércoles, marcando un punto de quiebre en la evolución del actor.

Durante sus últimos días, el actor permaneció internado y acompañado por su círculo íntimo. Rottemberg indicó que, tras el agravamiento del cuadro, Brandoni dejó de reconocerlo , lo que evidenció la gravedad de la situación.

El velorio se realiza en la Legislatura porteña, en línea con uno de sus deseos personales. Según contó el empresario, el actor prefería despedidas largas , una tradición que sus hijas decidieron respetar extendiendo la ceremonia durante varias horas.

Un legado que trasciende generaciones

Más allá de su muerte, el legado de Brandoni es incuestionable. Fue una de las figuras más influyentes de la cultura argentina, con una carrera marcada tanto por su trabajo artístico como por su compromiso político y social.

Participó en momentos clave de la historia del país, incluso durante la dictadura, cuando fue perseguido y debió exiliarse junto a Marta Bianchi. Su trayectoria incluyó roles icónicos en cine, teatro y televisión, consolidándolo como un referente indiscutido.

El martes, sus restos serán trasladados al Panteón de Actores en el cementerio de Chacarita, donde descansará junto a otras grandes figuras del espectáculo nacional.