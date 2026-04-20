    • 20 de abril de 2026 - 13:09

    El tango llora la partida de su dama: sentido adiós a María Nieves

    La bailarina que revolucionó las pistas tenía 91 años. Fue gran emblema del 2x4 y compañera legendaria del artista Juan Carlos Copes por décadas.

    La dema del tango, como llamaban a María Nieves, se inició en el club Atlanta y llegó a Broadway.&nbsp;

    "La dema" del tango, como llamaban a María Nieves, se inició en el club Atlanta y llegó a Broadway. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cultura argentina sufrió la pérdida de María Nieves Rego, la legendaria bailarina de tango que falleció a los 91 años, el domingo pasado. Ícono absoluto del 2x4 argentino, fue la histórica pareja de Juan Carlos Copes en los escenarios internacionales hasta su separación en los '90, llevando esta danza desde las milongas hasta Broadway.

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    Nacida en el corazón de Saavedra en 1934, la historia de "la dama del tango" no comenzó en los escenarios, sino con la humildad de un conventillo, en los ratos libres que le dejaba su trabajo como empleada doméstica: al ritmo de Juan D’Arienzo, ella practicaba con una escoba en los pasillos. Fue hasta que pisó las pistas del club Atlanta, donde sus pies descubrieron una sintonía que desafiaba cualquier técnica académica.

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    Mar&iacute;a y Juan Carlos llevaron el tango a la escena internacional

    María y Juan Carlos llevaron el tango a la escena internacional

    Allí conoció a Juan Carlos Copes, iniciando una odisea artística y sentimental que duraría décadas. Juntos, no solo bailaron; ellos inventaron el concepto del tango profesional de exportación. Desde el triunfo en el Luna Park en 1951 hasta el estallido global de "Tango Argentino" en 1983, la pareja Copes-Nieves conquistó Broadway, París y hasta la Casa Blanca, dejando boquiabiertos a figuras de la talla de Ronald Reagan y Lady Di.

    Su relación fue un torbellino de pasiones y conflictos que los llevó a una separación definitiva en los años '90. A pesar de la distancia personal, el vínculo profesional permaneció como un pilar inamovible de la cultura nacional. María, lejos de eclipsarse tras la ruptura, reafirmó su identidad con una frase que se volvió su mantra: "Yo soy tango".

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    La dupla, una leyenda del tango argentino

    La dupla, una leyenda del tango argentino

    Incluso en su madurez, Nieves siguió brillando con luz propia, participando en el cine con Robert Duvall y recibiendo ovaciones multitudinarias en la avenida 9 de Julio. manteniendo esa conexión auténtica con el pueblo que la reconoció como Ciudadana Ilustre.

    El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, la despidió como una embajadora imprescindible cuyo legado es parte viva de la identidad nacional.

    Mirá a María Nieves y Juan Carlos Copes en Tango Argentino

    Embed - Verano Porteño - Juan Carlos Copes y María Nieves - Espectáculo: Tango Argentino

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