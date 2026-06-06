    • 6 de junio de 2026 - 20:02

    Concierto en el Rectorado: noche de películas y tango

    Dirigido por el M° César Iván Lara, el 12 de junio habrá un concierto gratuito con títulos de bandas sonoras y de 2x4.

    El concierto tendrá dirección de César Iván Lara y arreglos de Alfonso Velasco.&nbsp;

    El concierto tendrá dirección de César Iván Lara y arreglos de Alfonso Velasco. 

    Foto:

    La Orquesta Sinfónica de la FFHA presenta el concierto "Noche de Películas y Tango", una velada especial que tendrá lugar el próximo viernes 12 de junio, en el edificio del Rectorado de la UNSJ. La velada contará con la dirección del maestro César Iván Lara, de Venezuela; y tendrá entrada libre y gratuita para toda la comunidad

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    EL concierto forma parte de la Temporada N° 52 del Centro de Creación Artística Orquestal. El programa promete un recorrido emocionante por grandes bandas sonoras del cine internacional, incluyendo las partituras y melodías icónicas de producciones como Piratas del Caribe, La lista de Schindler, Entrenando a tu Dragón, Eragon y Farewell.

    Además del repertorio cinematográfico, la velada tendrá un marcado acento rioplatense con la interpretación de diversos tangos sinfónicos. Todas las obras ejecutadas durante la noche contarán con los arreglos musicales del especialista Alberto Velasco.

    Organizado en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la propuesta cuenta con el auspicio de diversas instituciones locales.

    El concierto en el Rectorado de la UNSJ

    Noche de Películas y Tango

    • Fecha: viernes 12 de Junio

    • Hora: 21:00 h

    • Lugar: Rectorado de la U.N.S.J. (Bartolomé Mitre 396, San Juan)

    • Entrada: Libre y gratuita

    • Director: César Iván Lara

    • Arreglos: Alberto Velasco

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