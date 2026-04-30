La cuarta temporada de "El encargado" con Guillermo Francella, ya está disponible

"El Encargado", temporada 4 ya está disponible y lo hizo de una forma que refleja perfectamente la esencia de su protagonista. La serie protagonizada por Guillermo Francella volvió a romper esquemas y generó impacto con un gran anuncio. En un movimiento inesperado, los nuevos episodios aterrizaron en Disney+ un día antes de lo anunciado oficialmente.

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Este lanzamiento anticipado no fue casual. Fue, en sí mismo, una extensión narrativa del universo de Eliseo. Un guiño directo al público que sigue cada detalle de la serie y que ya reconoce el patrón: cuando todo parece predecible, algo cambia.

La cuarta temporada de El encargado ya se encuentra disponible con todos sus episodios exclusivamente en Disney+. Protagonizada por Guillermo Francella (Eliseo) y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat , la exitosa serie de comedia ácida ahora encuentra a Eliseo en la cima del poder.

En la nueva temporada de El encargado, Eliseo se convierte en la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano, amenaza con llevar a Eliseo a la ruina. El duelo entre ambos personajes cruzará todo tipo de límites. Eliseo juega a todo o nada, poniendo en juego su propia vida . ¿Será el final de Eliseo?

Y, como todo en la vida de Eliseo, incluso el final puede no ser el final. El episodio 7 guarda una sorpresa después de los créditos.

Las nuevas entregas de El Encargado tienen a Jerónimo Carranza como showrunner, junto a Mariano Cohn y Gastón Duprat, Florencia Momo como directora y a Martín Hodara como director invitado para el último capítulo. La serie cuenta con Emanuel Diez como Head Writer, y a Diego Bliffeld como colaborador de guion.

Guillermo Francella encabeza el elenco de "El encargado"

Junto a Francella y Gabriel Goity (Matías Zambrano), los nuevos episodios de la serie marcan el regreso de Manuel Vicente (Gómez), Gastón Cocchiarale (Miguel) y la incorporación de Arturo Puig (presidente). También, Daniel Aráoz (Froilán), Miriam Odorico (Susana Barreto), Luis Gianneo (Garrido), Micaela Riera (Marina), Agostina Inella (Lola), Martín Slipak (Maxi), Mónica Raiola (Martucha), Azul Fernández (Chiara Di Lella), Viviana Puerta (Romina Zambrano), Alan Sabbagh (Nacho Barreto), José María Listorti (Quico Morales) y Alejandro Paker (Messina) regresan en esta nueva temporada.

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Además, cuenta con las participaciones especiales de Luis Brandoni (Polaco), Benjamín Vicuña (Gaspar Schuster), Diego Velázquez (jefe de Gabinete), Miguel Varoni (Pedro Coral), Claudia Fontán (Clarita), Adriana Aizemberg (Consuelo Salustri), Jorge D'Elía (General Salustri), Norman Briski (Román Loyola) y Mirta Busnelli (Tatiana).

La estatua de Eliseo que convirtió la ficción en realidad

Como parte del lanzamiento, la serie llevó su impacto más allá de la pantalla. En Barrancas de Belgrano se instaló una estatua de Eliseo que los fans pudieron visitar entre el 30 de abril y el 3 de mayo.

La intervención urbana generó curiosidad y atrajo a cientos de personas. Fue una forma concreta de trasladar el universo de la serie al espacio público. El personaje dejó de ser solo ficción. Por unos días, ocupó un lugar físico en la ciudad.

Zambrano tendrá su propia serie en Disney+

La expansión del universo de El encargado ya es un hecho. Disney+ confirmó el inicio de grabaciones de "Zambrano", una nueva serie original que pondrá el foco en el abogado Matías Zambrano. Interpretado por Gabriel Goity, este spin-off promete una mirada más profunda, oscura y a la vez irónica sobre el sistema judicial y la vida personal de un hombre lleno de contradicciones.

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La serie cuenta con la creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat, dos nombres clave en la ficción contemporánea argentina. Ambos han construido una identidad narrativa marcada por el humor incómodo, la crítica social y personajes moralmente ambiguos.

A ellos se suma Guillermo Francella como productor ejecutivo, reforzando el vínculo directo con el universo original. La dirección estará a cargo de Martín Hodara, quien aportará su mirada visual y narrativa a esta nueva etapa.

Tráiler oficial de la nueva temporada de "El encargado" en Disney+