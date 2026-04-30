Silvina Escudero habló de su separación y un dolor que pocos conocían: "Tragedias horribles"

Este miércoles, Silvina Escudero habló en LAM (América TV) luego de confirmar su separación de Federico, con quien compartió nueve años de pareja y dos de matrimonio. “Me guardo todo para adentro y me mantengo muy hermética, no solo con la prensa, sino que la mayoría de nuestros amigos no sabían nada ”, comenzó diciendo, dejando en claro que atravesó este proceso en silencio y con mucha reserva.

La bailarina recordó las vivencias que tuvo junto a Federico: “Estuvimos casi una década juntos con situaciones maravillosas que hemos vivido y tristemente también tuvimos un montón de situaciones en el fondo del océano y tragedias horribles que tuvimos que salir adelante”. En ese recorrido, Silvina también atravesó uno de los deseos más profundos de su vida: convertirse en madre. Ese anhelo, que no logró concretar, fue parte de las batallas íntimas que marcaron su historia.

Y remarcó: “Sé que soy una persona fuerte porque me tocaron vivir situaciones horribles de las cuales salí. Así como soy fuerte y me ven todo el tiempo con una sonrisa, y me van a seguir viendo así, porque es mi trabajo y también quiero conectarme con lo lindo, soy muy frágil, muy emotiva y a veces uno no puede más en situaciones y es la vida”.

Escudero también despejó rumores: “No pasó nada para decir: ‘Bueno, ah, pasó tal cosa’. Sé que es más jugoso que yo tenga un amante o que haya alguien que pueda mostrar fotos mías y cosas, pero no hay”. Para cerrar, dejó entrever que lo vivido fue mucho más profundo de lo que se conoce públicamente: “No lo voy a contar, se sabe un 10 por ciento de lo que viví estos últimos años”.

Con total honestidad, Silvina Escudero se refirió a su deseo de ser madre y reveló que junto a Federico, su pareja, atravesaron la dolorosa pérdida de más de un embarazo.

El pasado 27 de agosto, la bailarina estuvo presente en el stream de Bondi Live, donde emocionó a todos al contar lo que vivió en febrero de 2024, cuando sufrió la pérdida de uno de sus embarazos. En la mesa la acompañaban Laura Ubfal, Nazarena y Barbie Vélez, quienes escucharon conmovidas su relato cargado de verdad y sensibilidad.

“Venimos atravesando muchos duelos, mucha tristeza. Yo siempre trato de mostrar alegría, pero a veces no está la alegría. Tampoco cuento todo el camino; solo conté de un embarazo que perdí, pero no fue el único”, expresó Silvina, dejando en claro que fueron varios los intentos frustrados, aunque aún así busca mantenerse en pie y seguir adelante.

También compartió cómo sus redes sociales se convirtieron en un espacio de contención y empatía: “Me escriben muchas madres y padres a mi Instagram, partidos al medio, diciendo: ‘¿Qué hago con mi mujer? No se puede levantar de la cama’. En mis historias yo soy pum para arriba, pero así es la vida también. La vida no es lo que nosotros queremos que sea. La vida es lo que es”.

En cuanto a cómo enfrenta este proceso, detalló que busca ayuda en distintos caminos: “No hago una terapia convencional; hago terapia especializada en maternidad, traumas, hay una terapia para shocks, y después hago mil terapias alternativas”, explicó, mostrando que su lucha es constante y que se apoya en diferentes herramientas para sobrellevarlo.