    • 1 de mayo de 2026 - 13:46

    Premios Chúcaro: San Juan se quedó con el rubro Musicalización

    La agrupación local Raigal obtuvo un galardón por su obra "Latidos de Mayo" en la ceremonia federal realizada el 30 de abril en Salta.

    Los Premios Chúcaro distinguieron la musicalización de Latidos de Mayo, de Raigal

    Los Premios Chúcaro distinguieron la musicalización de Latidos de Mayo, de Raigal

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la gala que tuvo lugar en Salta ayer jueves, San Juan se quedó con uno de los galardones que entregan los Premios Chúcaro. De las seis nominaciones por "Latidos de Mayo", el grupo Raigal logró imponerse en el rubro de Musicalización en esta competencia que reúne a producciones de danza folclórica del país.

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    ¿Qué son los Premios Chúcaro?

    Los Premios Chúcaro son los galardones federales a la danza folclórica, creados por el famoso coreógrafo Ricky Pashkus para visibilizar y profesionalizar el trabajo de las compañías regionales.

    Tal como señalan desde la organización, celebran a los hacedores de todo el país y reafirman la potencia, diversidad y raíz de la cultura argentina.

    Las nominaciones para Latidos de Mayo

    La provincia estuvo representada por la obra "Latidos de Mayo", de la agrupación Raigal, dirigida por Juan Manuel Peletier y Florencia Tejada. Esta pieza fue creada originalmente para la Gala Patria en el Teatro del Bicentenario, conmemorando el 215° aniversario de la Revolución de Mayo mediante un recorrido histórico que inicia antes de 1810.

    Debido a su despliegue artístico, la obra logró candidaturas en Mejor Obra, Mejor Bailarina (María del Valle Montes), Mejor Cuerpo de Baile, Mejor Malambo de Espectáculo, Mejor Musicalización —donde resultó ganadora— y Mejor Vestuario.

    Ganadores – Premios Chúcaro 6° Edición

    • Mejor Obra: El origen de la etnia – Ballet El Antigal

    • Mejor Coreografía: Ariel Sosa

    • Mejor Cuerpo de Baile: Ballet Recuerdo Salteño

    • Mejor Musicalización: Latidos de mayo – Raigal (San Juan)

    • Mejor Videodanza: Almas de socavón – Perla Caren Flores

    • Mejor Malambo de Espectáculo: Salvajes – Mustang Gaucho

    • Mejor Pareja de Baile: Jimena Marucci & Horacio Quispe

    • Mejor Bailarín: Fernando Vera

    • Mejor Vestuario: Viva la Santa Federación – Esc. Cecilia Dericia

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