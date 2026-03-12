Y Walter Vilches se fue con su canto al Teatro Colón

“Si se da … Siento que tendría que tomar una decisión muy importante para mi vida, porque sería algo totalmente diferente a lo de ahora”, confesó, hace unos días, Walter Vilches a DIARIO DE CUYO. Fue tras audicionar en el programa Opera Studio, que dirige Verónica Cangemi, en el Teatro Colón.

Oficialmente parte del programa, el pianista, cantante y director coral caucetero partió hoy rumbo a su sueño , en Capital Federal.

“Solucioné lo máximo que pude el tema del trabajo y estoy con una mirada optimista de todo lo que viene ”, fueron las primeras palabras que expresó a este medio, antes de tomar el colectivo, el joven artista; quien de momento parará en la casa de un familiar. “Y pensando en todos los cambios ¿no? También ha sido difícil estos días tener que despedirme , de mis trabajos, de todas mis cosas; pero igual estoy feliz de todo lo que voy a hacer y de todo lo que se viene”, agregó en medio de un mar de sensaciones.

“ Tristeza de dejar mi casa y felicidad de crear un nuevo camino. El miedo, pero a la vez la tranquilidad. Muchas emociones van girando como una órbita sobre mí ”, sonrió Walter.

“Van a ser un poco difíciles estos primeros días… adaptarme a una ciudad que no conozco y con lo todo lo que conlleva estar en un lugar que no es tu lugar… Voy a extrañar a mis dos perritas, que se quedan en la casa de mi mamá; mis cosas también van a la casa de mi mamá que, bonita, se va a quedar cuidando todo… Pero bueno, es parte de todo esto ¿no?”

download Rumbo al Colón, Walter Vilches partió hoy jueves por la tarde rumbo a Buenos Aires

Agenda completa

Lo cierto es que, una vez que ponga los pies en Capital, la apretada agenda que lo espera le dejará poco tiempo para pensar en otra cosa.

Llegando a Buenos Aires, el mismo viernes, concurrirá a otra audición, a la que también aplicó: nada menos que para el Coro Polifónico Nacional. “Y el lunes ya comienza toda la actividad ardua, fuerte, del Opera Studio”, contó Walter, por estas horas subido al colectivo que lo lleva directo a un gran sueño hecho realidad.

Opera Studio: perfeccionamiento de lujo

El 25 de febrero, Walter audicionó en el Teatro Colón, con el objetivo de ingresar a este prestigioso programa destinado a intérpretes en formación avanzada, dirigido y supervisado por Verónica Cangemi. Finalmente, el sanjuanino fue admitido, por lo que el lunes 16 de marzo comenzará "una formación integral que combina acompañamiento académico, entrenamiento técnico-vocal, estudio de repertorio y participación escénica" en el máximo coliseo argentino, donde se desarrolla Opera Studio.

De La Voz Argentina al Teatro Colón

La faceta de cantante lírico de Walter Vilches no era la más conocida. El joven caucetero, que estudió la carrera Intérprete Musical en la Escuela de Música de la FFHA (UNSJ) comenzó a destacarse como pianista, dentro del grupo de jóvenes talentos de la profesora Ana Inés Aguirre.

La sorpresa la dio con su participación en La Voz Argentina, en junio de 2025. Allí, el entonces director del Coro Municipal Infantil de la Secretaría de Turismo y Cultura de 25 de Mayo, pasó la audición a ciegas con su interpretación de Cara Sposa, pasando a engrosar el Team Miranda. Fue, por ejemplo, la primera vez que su mamá lo escuchó cantar. Y si bien no llegó muy lejos dentro del reality, puesto que quedó en las batallas, sí fue un paso decisivo en su vida en relación a esta pasión. “Estoy muy feliz de todo lo que he podido lograr con esto”, dijo entonces, sin siquiera imaginar dónde estaría menos de un año después.

En octubre participó del Concurso Internacional de Canto Lírico en San Juan, Ópera Cangemi, organizado por Verónica Cangemi en alianza con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y Barrick. Y si bien tampoco lo ganó, tuvo un reconocimiento y el aliento de la soprano mendocina para probarse en el Opera Studio, del que ya es parte.