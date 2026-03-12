10 años del Teatro del Bicentenario: desde La Traviata a La Delio Valdez, una programación variada y de calidad

El Teatro del Bicentenario presentó este jueves su Temporada 10, con la que celebra su primera década. La programación es una apuesta que combina tradición y vanguardia, con títulos emblemáticos y propuestas populares que buscan atraer a públicos diversos.

Teatro del Bicentenario: adelantos de la 10° temporada para marzo

Desde la lírica con La Traviata - con producción del Teatro Colón - hasta la energía festiva de La Delio Valdez , pasando por la regreso de Carmina Burana de Mauricio Wainrot y el Lago de los Cisnes , también con el elenco del Colón; sumada a la presencia de figuras como Elena Roger , Dios salve a la Reina o Los Nocheros, la programación refleja un recorrido que celebra tanto el patrimonio artístico como la apertura hacia nuevas experiencias culturales.

Ante personalidades de la cultura, empresarios, sponsors y la prensa, el TB, con la conducción de Marcela Podda, desarrolló el contenido de su propuesta para este año.

La exquisita interpretación de Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez, a cargo de AIME junto a Lucio Flores en el piano, con la danza de María del Valle Montes y Leonardo Bustos, sirvió para dar el punta pie inicial al escenario central del TB, que mañana comenzará el año con Reflejos de Macondo, producida por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Colombia.

"El teatro no es solo una estructura de ladrillos. Contiene personas… lo digo con sinceridad. Mi agradecimiento a todas las personas que permiten que el Teatro Bicentenario abra sus puertas todos los días" dijo el ministro de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia, Guido Romero a los presentes-. El funcionario destacó que la política cultural de la gestión de Marcelo Orrego es que "ni uno solo sanjuanino, incluso de los lugares más alejados, se quede sin conocer el teatro".

"El Teatro Bicentenario nos ha demostrado que la cultura es una inversión estratégica", resaltó Romero.

A su turno, la directora del TB, Silvana Moreno resaltó el trabajo conjunto con el Teatro Colón y se refirió a la elección de los títulos que componen esta programación y destacó que no es casualidad la elección de La Traviata que llegará de la mano de la Teatro Colón.

"Fue la primera ópera que el teatro hizo en este escenario, en marzo de 2017, y la primera ópera que San Juan pudo llevar a escena con puesta completa. La Traviata es la ópera por antonomasia: todo el mundo escuchó el brindis, así que el 21 de octubre acá, brindando literalmente por estos 10 años" invitó.

Además destacó la programación de Carmina Burana con formato danza, música y voces en vivo, de la mano de la coreografía del maestro Mauricio Wainrot y de Victoria Balanza, con un elenco concertado de bailarines. "Con el O Fortuna de la obra de Carl Orff, de Carmina Burana, inauguramos el 21 de octubre de 2016, con la puesta en escena por La Fura dels Baus y eso fue definiendo también la identidad del teatro", recordó, considerando que la reposición de ambos títulos es una invitación "a revisitarlos desde otro lugar y que implican un gran desafío".

TEMPORADA 2026 DEL TEATRO DEL BICENTENARIO

-Marzo

Reflejos de Macondo – concierto-experiencia inspirado en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.

-Abril

Mujeres Argentinas – creación de Ariel Ramírez y Félix Luna, producción integral inédita.

-Mayo y Julio

Galas Patrias – funciones especiales en conmemoración de las fechas fundacionales de Argentina.

-Junio

Carmina Burana – versión coreográfica de Mauricio Wainrot, producción original del Teatro.

-Julio

El Brote – obra de Emiliano Dionisi, protagonizada por Roberto Peloni.

-Agosto

Festival Cuyo Contemporáneo – cuarta edición dedicada a la creación musical actual.

Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles “En el canto hay unidad” .

Los Nocheros – referentes del folklore argentino.

-Septiembre

Moliendo a Molière – producción original dirigida por Emiliano Dionisi, destinada al público infanto-juvenil.

La Delio Valdez – orquesta de cumbia latinoamericana.

Elena Roger en concierto – acompañada al piano por Nicolás Guerschberg.

-Octubre

La Traviata – ópera de Giuseppe Verdi, producción del Teatro Colón repuesta por el TB.

-Noviembre

Brothers – estreno mundial inspirado en la correspondencia entre Vincent y Theo van Gogh.

El Lago de los Cisnes – Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Julio Bocca.

-Diciembre